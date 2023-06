William Karlsson hade stor show när Vegas Golden Knights firade sin Stanley Cup-seger på “The Strip” i Las Vegas.

“Wild Bill” höll då nämligen ett minnesvärt tal vilket slutade med att Vegas PR-ansvarige plockade mikrofonen från honom och svensken bars av scenen.

När Vegas Golden Knights firade sin Stanley Cup-seger på “The Strip” i Las Vegas inför hundratusentals var det svenske William Karlsson som stal showen.

“Wild Bill”, ett passande smeknamn för nattens scener, var i centrum under stora delar av firandet som en av de sex spelarna som har varit med sedan laget spelade sin första NHL-match på hösten 2017.

Efter att Vegas-spelarna åkt bussar runt staden och tagit emot fansens jubel så skulle de upp på en scen för att hålla tal och prata till fansen. William Karlsson presenterade sig redan då genom att trilla omkull när han gick upp på scenen.

They call him Wild Bill for a reason 🤠 pic.twitter.com/DbXtPrJ6OQ