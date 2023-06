ANNONS

Isac Heens har klättrat från spel i Division 3 och Division 2 till att nu vara en SHL-spelare i Frölunda.

För hockeysverige.se berättar 23-åringen om resan till SHL-kontraktet, flytten till Frölunda och utvecklingen i Mora.

– Jag vågade inte ens drömma om SHL – detta är en chans som kanske bara kommer en gång i livet, säger Heens.

För Isac Heens har det varit en annorlunda sommar så här långt.

Efter att ha värvats till Frölunda i slutet av april har han sedan flyttat ner till Göteborg och varit en del av Frölundas lag och sommarträning inför den kommande SHL-säsongen.

Det har därmed varit en hel del nya intryck för Heens som kommer från Vansbro i Dalarna.

– Det har varit väldigt bra här i början måste jag säga. Det är kul att komma hit och bo i en lite större stad än vad man är van vid när man kommer där jag kommer ifrån. Det är ju lite annorlunda och all respekt för Mora men allting är ju en nivå upp här och faciliteterna är ju världsklass. Så det har bara varit positivt så här långt, säger 23-åringen till hockeysverige.se.

Backen har spelat i Mora de tre senaste säsongerna men i våras stod det alltså klart att han tar klivet upp till SHL för spel i Frölunda HC.

För hockeysverige.se berättar han nu om spelet bakom övergången.

– Det gick väldigt, väldigt fort när det kom på tal. Jag hade skrivit på för Mora och var inställd på att stanna en säsong till i Allsvenskan, utvecklas och ta nästa steg där. Jag känner att jag kommer från en bra och stabil säsong som jag skulle kunna bygga vidare på. Men sedan hörde jag då att Frölunda var intresserade och då gick det som sagt väldigt fort innan det var klart, säger Heens och fortsätter:

– Jag vet att det kanske kommer bli lite svårt och tufft med speltid och hela den här biten med en svårare liga men när det dök upp så… Jag kände att jag inte hade förlåtit mig själv om jag inte tog den här chansen. Det är något som kanske bara kommer en gång i livet så då ville jag satsa på det.

När kom Frölunda in i bilden för dig?

– Jag tror att det var under vår kvartsfinalserie mot Södertälje där som jag först fick veta om Frölundas intresse. Så det var ju precis i slutet av säsongen och jag hade inte hört någonting innan det. Det kom väldigt plötsligt och snabbt.

– Som sagt så hade jag ju redan skrivit på ett nytt kontrakt med Mora bara någon vecka innan Frölunda hörde av sig för första gången. Ska jag vara ärlig så kände man sig lite smutsig när man skrivit på för Mora och att SHL-klubbarna sedan kan komma in och ta en ändå och att jag lämnade. Lite ångest hade jag ändå för hur Morafansen skulle reagera och vad som skulle sägas men jag kände att jag ville ta den här chansen och jag hoppas folk i Mora kan förlåta mig för det.

Trots att Isac Heens kommer från en bra säsong i Mora så hade han inte alls några tankar på SHL innan Frölunda visade intresse för backen.

– Jag vågade inte ens drömma om det. Jag är inte en kille som gör mycket poäng och så där och jag tänkte väl att man behöver göra mycket poäng för att SHL-lagen skulle få upp ögonen för en. Så jag blev verkligen chockad när Frölunda hörde av sig.

Isac Heens (#26) med sina lagkamrater i Mora. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Förklaringen bakom utvecklingen: “Speciell känsla i Mora”

Heens spelade tre säsonger i Mora IK och totalt fyra år i HockeyAllsvenskan som senior där han gjorde över 200 matcher.

Det var dock först den senaste säsongen som 23-åringen blommade ut ordentligt. Han tog stora steg framåt i sin utveckling och blev en ledande spelare för MIK då han snittade 20:40 minuters istid per match vilket var tredje mest i laget. Även om han är en lite mer defensiv back i grunden bidrog han också med 13 poäng på 52 matcher.

Vad var det som klickade för dig den här säsongen?

– Jag skulle säga att det var stabiliteten och att jag höll en hög lägstanivå genom hela säsongen. Tidigare har det varit mycket upp och ner i mitt spel och det har jag fått höra av folk också och därför fick jag väl kanske inte lika stort förtroende. Men den senaste säsongen här hade jag egentligen inte något dipp på samma sätt. Jag kände själv också att det defensiva hade satt sig väldigt bra, samtidigt kunde jag få ut mer och bidra bättre offensivt också.

Mora IK har blivit en klubb där spelare tar kliv framåt och blir bättre. Många spelare de senaste åren har flyttat till Mora, fått fart på sin utveckling och sedan flyttat till en större liga.

Både 2021 och 2022 var det tre spelare som lämnade Mora för SHL men bara under 2023 är det fem spelare som har gått från Mora till SHL och Isac Heens är alltså en av dem.

Vad är det som Mora gör så speciellt och att spelare utvecklas så bra där?

– Det är en bra fråga. Jag måste säga att teamet vi hade runt laget med Johan (Hedberg, huvudtränare) och Örjan (Lindmark, assisterande tränare) i spetsen ska ha en enorm kredd. Framför allt Johan var väldigt bra på att ge individuell feedback vilket gjorde att man som spelare kände sig sedd. Oavsett om det gick bra eller dåligt så fick man höra det och vad man kunde jobba på och förbättra. Så jag skulle säga att det är ledarstaben och framför allt tränarna som gjorde att vi utvecklades väldigt mycket.

– Jag tror att Johan kände det också att han utvecklades mycket under tiden i Mora, han var ju ny och så också under första säsongen men utvecklades under sina tre år som tränare. Sedan är det en fantastiskt härlig klubb i Mora som säkert bidrar också. Det är en jäkla härlig by och jag trivdes fantastiskt bra. När man spelar där så blir det ju så att man har väldigt stark sammankoppling inom laget för alla bor ganska nära varandra och så. Det blir lite av en speciell känsla där i Mora.

Tränarna Örjan Lindmark och Johan Hedberg var viktiga för Isac Heens utveckling. Foto: Bildbyrån

Resan till SHL – hyllar bortgångne ikonen

Isac Heens står nu här som en SHL-spelare – men resan dit har varit långtifrån spikrak uppåt.

Som ung nobbades Heens till TV-pucken och blev inte uttagen till Dalarnas lag. Det gjorde också att han inte kunde komma in på något av de stora hockeygymnasierna utan i stället flyttade han till Malung.

Där började han redan som tonåring att spela seniorhockey och inledde först i Division 3 och var sedan med att om gå upp till Division 2 med Malung.

Efter fyra år i Malung fick han chansen att flytta till Södertälje 2018 för att spela i J20-laget – men han fick sedan också debutera i HockeyAllsvenskan. Året därpå var han en ordinarie allsvensk back för AIK innan han flyttade till Mora där utvecklingen verkligen tog fart vilket ledde till ett SHL-kontrakt med Frölunda.

Ulf Skoglund var viktig för Heens utveckling. Foto: Arkiv

Vad säger du om resan du har gjort för att ta dig till SHL?

– Ja, det är ju lite speciellt. Jag kan väl känna att det bara är roligt att man kan ha tagit en annorlunda väg. När jag inte kom till TV-pucken där så förstod jag ju att jag inte kunde gå på ett bättre hockeygymnasium i Leksand eller Mora där i Dalarna. Då fick det bli en lite annorlunda väg för mig där i Malung.

– Jag fick komma upp och spela seniorhockey väldigt tidigt och jag tror man kunde dra nytta av också. Man fick lära sig en lite annorlunda del av spelet och blev kanske lite mognare tidigare. I Malung där var Ulf Skoglund, som tyvärr gick bort två år sedan, som var tränare och han hjälpte mig otroligt mycket i min karriär. Jag har mycket att tacka honom för i min utveckling.

– Det blev att jag gjorde en lite liknande resa som Olle Strandell (nu i HV71). Vi är lika gamla och han blev inte heller uttagen till TV-pucken i Dalarna utan fick också kämpa på. Sedan spelade vi tillsammans i Mora och nu står vi båda här med SHL-kontrakt.

Nu är du ju också en SHL-spelare med allt vad det innebär, har det sjunkit in än?

– Nej, det har det nog inte riktigt gjort än tror jag. Det kändes nästan lite konstigt när man var här de första dagarna och gick runt i Frölundas lokaler och sedan få träna med (Max) Friberg och andra spelare som man kollade på i JVM och så när man var liten. Nu tror jag väl ändå att jag har kommit in i det hyfsat. Sedan kanske det blir ett nytt uppvaknande när man får spela sen. Än så länge har det varit jäkligt trevligt här och Frölunda är en härlig förening.

“Få ställen i Sverige där jag kan få bättre utvecklingsmöjligheter”

Nästa säsong ska Isac Heens spela i Frölunda men det är ännu oklart vad han ska få för roll. Frölunda har nämligen åtta backar på kontrakt men bara sju av dem platsar i matchtruppen och en av dem riskerar därmed att få sitta på läktaren.

Heens hoppas naturligtvis då kunna bevisa att han ska vara en av de sju backarna som får chansen att spela.

– Det är målet såklart. Jag vill ju spela så mycket som möjligt men samtidigt har jag förstått att det kommer bli svårt. Jag känner ändå att det är få ställen i Sverige där jag kan få bättre utvecklingsmöjligheter och chanser att bli bättre. Sedan är det klart att det kommer bli tufft att slå sig in i SHL men jag ska ge allt jag har och försöka utvecklas hela tiden. Jag är ändå på ett väldigt bra ställe men stor professionalism så det känns som att det kan bli bra.

Isac Heens hoppas bevisa att han klarar av att spela på SHL-nivå. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Under sin tid i Göteborg hittills har dock 23-åringen fått ett bra intryck samt haft bra diskussioner med tränarna kring hur de ser på honom som spelare och hur han ska utvecklas.

– Jag har haft väldigt bra samtal med Roger (Rönnberg) och också med (Kristofer) Näslund som är backtränare. Det känns som att vi har en ganska enhällig bild på mig som hockeyspelare och hur jag ska spela. Så vi kan redan ta tag i de bitarna och jobba på att förbättra vissa aspekter i spelet och samtidigt bli bättre på det jag redan är bra på. När man pratar med dem så får man intrycket att de har varit noggranna när de har värvat mig och verkligen tittat på mig och vad jag är bra på. Det känns ju bra för mig också liksom och det blir en extra trygghet.

Det finns då också ett nyckelord som ofta har använts i samtalen kring Isac Heens roll i Frölunda: Tålamod.

– Absolut, det tror jag verkligen är nyckeln. Jag har snackat mycket med Roger om det också, just att ha tålamod och skynda långsamt. När jag kom första året i Mora så var jag lite för ivrig och ville för mycket direkt så första säsongen där blev inte som jag hoppades. Nu tänker jag på det att ha mer tålamod när man kommer in från start och jag tror det kommer bli bra, avslutar Isac Heens.

TV: Vad saknades för Frölunda?