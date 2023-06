ANNONS

Mike Weber avslutade sin karriär med tio SHL-matcher för Frölunda hösten 2017. Nu får han chansen som NHL-coach. Under onsdagen meddelade St. Louis Blues att man anställer 35-åringen som assisterande coach.

Det var i november 2017 som Frölunda HC plockade in den NHL-meriterade backen Mike Weber för att stärka upp sin backbesättning. Värvningen blev misslyckad och efter bara tio matcher lämnade han Göteborg och avslutade karriären på grund av skadebekymmer, blott 30 år gammal.

Men inom hockeyn har amerikanen blivit kvar.

Samma säsong som han bröt med Frölunda hoppade han in som assisterande coach i juniorlaget WIndsor Spitfires i OHL. Där blev han kvar i ytterligare två säsonger innan han 2020 fick anställning som assisterande coach i AHL-laget Rochester Americans, Buffalo Sabres farmarlag.

Mike Babcocks son får också NHL-jobb

Efter tre säsonger i den organisationen är den nu 35-årige Weber klar för sitt första NHL-jobb som tränare.

På onsdagen meddelade St Louis Blues att de plockar in honom som ny assisterande coach intill Craig Berube. Klart är också att man hämtar in blivande Columbus Blue Jackets-coachen Mike Babcocks son Michael Babcock, 28, som skills coach. Han kommer närmast från en praktik som utvecklingscoach i Ottawa Senators organisation och har även jobbat tillsammans med sin far på University of Saskatchewan.

Utöver sin korta sejour i Frölunda hann Mike Weber spela 351 NHL-matcher med Buffalo Sabres och Washington Capitals i NHL mellan 2007 och 2016.

TV: Ur arkivet – Babcocks beteende mot Marner