Jason Spezza hoppade av sitt jobb i Toronto Maple Leafs klubbledning när Kyle Dubas inte fick förnyat förtroende där. Nu står det klart att han följer sin tidigare chef till Pittsburgh Penguins och blir assisterande general manager för klubben.

Den tidigare storspelaren Jason Spezza avslutade den aktiva NHL-karriären med Toronto Maple Leafs efter säsongen 2021/22. Han fick omedelbart jobb i organisationen och hade titeln special assistant to the general manager under den gångna säsongen.

Men när Toronto hastigt lät general managern Kyle Dubas lämna sin post efter säsongen dröjde det inte länge innan Spezza sade upp sig.

Spezza följer med Dubas

Nu har den nyblivne 40-åringen funnit ett nytt hem i NHL. Under onsdagen kom beskedet att han följer Dubas till Pittsburgh Penguins. Där kommer han att jobba under titeln assisterande general manager.

Kyle Dubas blev tidigare i månaden presenterad som ny president för klubben. Han kommer även att agera som general manager för Penguins till dess att man hittat en lämplig kandidat för jobbet, något som man förväntas göra längre fram i sommar.

Under sin aktiva karriär speladeJason Spezza 1 248 NHL-matcher för Ottawa Senators, Dallas Stars och Toronto Maple Leafs. Han mäktade med att göra 995 poäng och vann ett VM-guld med Kanada i Prag 2015.

