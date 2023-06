ANNONS

Cami Kronish förstärker AIK. Amerikanskan har skrivit på för en säsong i “Gnaget”, efter att nyligen ha fört University of Wisconsin till NCAA-titeln.

Hon fanns med i det lag som vann NCAA-mästerskapet redan 2019, men då utan att spela några matcher. Cami Kronish fick i stället sitt genombrott för University of Wisconsin den senaste säsongen, då hon stod 31 matcher, räddade 93,2 procent av skotten och släppte in 1,56 mål per match.

Då var det hon som stod i centrum när University of Wisconsin tog ännu en mästertitel.

Nu lämnar Kronish Wisconsin efter fem år. Hon är klar för AIK.

– Cami kommer från University of Wisconsin med 31 matcher bakom sig och ett mästerskapsguld från högsta collegeligan NCAA. Att ha en stabil trygg set up på målvaktssidan är viktigt och känslan är att vi har det med Cami Kronish, Linnea Holterud Olsson och Elinah Melinder som kommer coachas av Linus Appelgren med stöd av Stefan Persson. Cami och Linnea har olika erfarenheter som de kommer kunna dela med sig av till varandra och Elinah får nytta av det för sin framtid det känns verkligen som ett komplett målvaktsteam, säger tränaren och sportchefen Conny Olausson till klubbens sajt.