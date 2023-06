ANNONS

HV71 får klara sig utan Herman Hansson under höstsäsongen.

Detta meddelar klubben efter att den forwarden har dragit av hälsenan under en fysträning.

– Herman kommer att opereras under veckan, säger Jonas Kalman, doktor i HV71 på klubbens hemsida.

Efter ett första år i HV71 och SHL förberedde sig Herman Hansson, likt de anda spelarna för 2023/24 med ordentlig träning. Men för 29-åringen var olyckan framme under lagets fysträning på måndagen.

Nu meddelar klubben att forwarden dragit av hälsenan och blir borta under en längre tid.

– Herman kommer att opereras under veckan och missar därmed hela höstsäsongen till att börja med, meddelar Jonas Kalman, doktor i HV71 på klubbens hemsida.

Beskedet kommer efter att en undersökning visade att skadan var så pass allvarlig att en hälseneruptur konstaterats.

Herman Hansson flyttade från Kristianstad till HV71 inför förra säsongen och fick sedan förlängt i november. Han slutade grundserien på nio poäng (3+6) efter 52 matcher.