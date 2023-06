Ryan Huska har varit i Calgarys organisation i nio raka säsonger och klättrat hela vägen upp till NHL-laget. Till nästa säsong kommer 47-åringen få chansen som huvudtränare, enligt initierade Kevin Weekes.

NHL kommer av allt att döma få en ny huvudtränare till nästa säsong. Calgary väljer, enligt Kevin Weekes, att tillsätta Ryan Huska på den tomma positionen.

Tränaren har varit assisterande i NHL-laget i fem raka säsonger och har innan dess varit huvudtränare i AHL-laget i fyra säsonger. Nu ser han också ut att få chansen i världens bästa liga till nästa säsong.

**Breaking News**

Credit @FriedgeHNIC for his report last night; the @NHLFlames will be naming Ryan Huska as their new HC, I'm told Press Conference to be held on Monday.

pic.twitter.com/7s3vfuc98p