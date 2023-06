Mångmiljonförlust för Malmö: "Insåg det ganska snabbt"

ANNONS

Malmös säsong var riktigt tuff där laget slutade sist i SHL:s grundserie. Nu kommer nästa smäll för skåningarna: Koncernresultatet visar att klubben gick back 19,9 miljoner den gångna säsongen – men elitlicensen ska inte vara i farr.

– Det är inget som oroar mig utan vi kommer nog få elitlicens på goda grunder, säger styrelseordföranden Mats Larsson.

Ångestkvalet mot Brynäs slutade med seger för Malmö Redhawks, och tur var nog det. Klubben har nu visat upp sitt ekonomiska resultat från den gångna säsongen.

Och det är ett illrött sådant.

På sin hemsida bekräftar Mats Larsson att koncernresultatet visade på en förlust på 19,9 miljoner svenska kronor.

– Det är det första minusresultatet vi gör sedan 2016. Förklaringen är delvis pandemirester, men vi gick även in i den förra säsongen med en kalkylerad risk. Vi gick in med en negativt balanserad budget kopplad till att köpa loss spelarkontrakt. Sedan kom inflationen som träffade oss i ansiktet och gjorde att resekostnaderna ökade. Det har gjort att utgifterna blev högre än vad vi var vana vid och högre än vad vi hade budgeterat för.

Till nästa säsong har Malmö gjort om en del i spelartruppen och gjort sig av med en del dyra kontrakt som exempelvis Oliver Lauridsen.

“Insåg det ganska snabbt”

Enligt Mats Larsson finns det dock ingen fara för elitlicensen.

– Vi har skickat in vårt bokslut och har fått tillbaka ett antal frågor. Vi har fått den första avstämningen att vi har skickat in i tid och vi har ett eget kapital som motsvarar sju procent av omsättningen. Kravet är fem procent, redan där vet vi att vi har klarat det. Det finns inget som oroar mig utan vi kommer nog få elitlicens på goda grunder till nästa säsong, det kan vi nog säga rätt säkert.

Licensnämnden behandlar just nu bokslutet och kommer med besked i framtiden.

För Malmös del var det alltså en tung säsong både sportsligt och ekonomiskt. Laget förlorade väldigt mycket under hösten och var tidigt klara för kval. Något som även det påverkade läget med intäkter.

– Vi insåg det ganska snabbt. Redan den 2 december kallade vi in ett specialmöte med sponsorer i Malmö och gjorde då en nyemission. Ganska strax efter det bestämdes vi för att genomföra den och den gav in lite mindre än vad vi hade hoppats på, men vi fick ändå in sju miljoner.

TV: Bobrovskij ställer till det – sedan gör han monsterräddning