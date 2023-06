ANNONS

Efter sju säsonger i San Jose gick Timo Meier till New Jersey i februari.

Nu kan den schweiziska stjärnan säkras upp på ett långt kontrakt.

– Det är vårt mål. Det är det jag och Claude Lemieux (Meiers agent) kommer gå igenom, säger Fitzgerald till NHL.com.

New Jersey Devils kommer under denna veckan inleda kontraktsförhandlingar med Timo Meier för att säkra upp honom på ett långt kontrakt. Detta berättar nu klubbens general manager Tom Fitzgerald för NHL.com.

Timo Meier gick från San Jose Sharks till Devils under den gångna säsongen och är just nu på väg att bli en “restricted free agent” 1 juli. Den 26-årige forwardstjärnan blir dessutom “unrestricted free agent” om ett år, vilket Devils gärna vill undvika.

– Vi vill inget hellre än att säkra upp honom på lång sikt. Jag vill att de ska förstår vad New Jersey är. Jag tycker att det är en oslipad diamant. Ge honom en chans att komma till rätta. Det är några av sakerna vi kommer gå genom, säger Fitzgerald till NHL.com.

Meier gjorde 52 poäng på 57 matcher innan flytten till Devils. Där blev det 32 matcher, slutspelet inräknat, och 18 poäng.

TV: Timo Meier ledde Sharks till seger mot Kings