Efter två säsonger i Los Angeles Kings organisation får svenske backen Helge Grans flytta på sig. Under tisdagen var han involverad i en stor trevägstrejd som framför allt såg backen Ivan Provorov lämna Philadelphia Flyers för Columbus Blue Jackets.

Trots att NHL-säsongen inte är riktigt över rör det sig på trejdmarknaden i Nordamerika.

Under tisdagen genomfördes en stor trevägstrejd mellan Los Angeles Kings, Philadelphia Flyers och Columbus Blue Jackets. Den stora pusselbiten i affären: backen Ivan Provorov som går till Columbus.

Ryssen har sedan en tid tillbaka varit på väg bort från Philadelphia. Dels på grund av sin allt sämre prestation på isen, dels på grund av sitt eget missnöje med situationen i klubben. Det blev inte bättre av att han under säsongen vägrade att delta i aktiviteterna kring klubbens pride night med hänvisning till sin ryska ortodoxa tro.

Nu lämnar han alltså Flyers efter sju säsonger i klubben. I utbyte får Flyers, som även släpper ifrån sig forwarden Hayden Hodgson, bland annat den svenske backen Helge Grans från Los Angeles Kings. Han går till Flyers tillsammans med målvakten Cal Petersen och backen Sean Walker. I de senare fallen handlar det om en ren lönedump som väntas leda till att man får lönetaksutrymmet för att förlänga kontraktet med den ryske backen Vladislav Gavrikov som man värvade från just Columbus under säsongen. Kings, som får backen Kevin Connauton, tar sig också an 30 procent av Provorovs lönekostnad som en del av trejden.

Bortsett från spelarna i fråga får Flyers även Kings förstaval i draften senare i månaden samt Blue Jackets andraval både 2024 och 2025.

