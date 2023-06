Klockan elva i kväll går NHL-klubbarnas rättigheter till 46 stycken osajnade spelare, däribland flera svenskar, ut. Därefter kan vilken klubb som helst plocka upp spelarna.

Efter draften är det långtifrån alla spelare som får skriva NHL-kontrakt. Klubbarna har ett visst antal år på sig efter draften att sajna sina talanger innan de exklusiva rättigheterna att skriva kontrakt går ut.

I kväll, den 1 juni klockan 23, svensk tid, går rättigheterna för 46 spelare ut. Däribland hittar vi fem svenskar och två spelare som tillhör en svensk klubb.

ARIZONA: Axel Bergkvist, Färjestad

ARIZONA: Emil Martinsen Lilleberg, Växjö

DETROIT: Gustav Berglund, Karlskrona

DETROIT: Albin Grewe, Djurgården

NEW JERSEY: Nikola Pasic, Luleå

TORONTO: Kalle Loponen, Västerås

VANCOUVER: Arvid Costmar, Linköping

Förra året släpptes exempelvis en sådan som Filip Johansson av Minnesota. Det trots att backen draftades i förstarundan. Efter deadline kunde han då istället skriva på för valfri NHL-klubb, och kom då överens med Vancouver om ett ingångskontrakt.

Om det inte har hänt något för någon av dessa spelarna innan klockan elva i kväll är de alltså fria att förhandla med vilken NHL-klubb som helst.

Källa:

MUST SIGN BY - June 1, 2023 @ 5pm ET



Reminder that today at 5pm ET is the deadline for clubs to sign the following drafted players on their reserve lists to entry level contracts, otherwise they will lose their exclusive signing rights window.



https://t.co/nXfmDT1fO4 pic.twitter.com/rQfep5MbVJ