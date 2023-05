ANNONS

En flytt från AIK ledde till ett ordentligt genombrott för Valdemar Johansson.

Nu berättar Almtuna-talangen vad som låg bakom succén och hur han nu ska följa upp den.

– Almtuna är en bra plats att ta nästa steg på, säger han till hockeysverige.se.

20 poäng (14+6) på 42 matcher. Ett hyfsat facit för en 19-åring som fick göra sin första riktiga säsong i Hockeyallsvenskan.

Det var Valdemar Johanssons verklighet under 2022/23 då han valt att lämna AIK under säsongen och återvända till moderklubben Almtuna IS.

För hockeysverige.se berättar nu genombrottstalangen om varför han valde att flytta från Stockholmsklubben och hur den kom sig att det ledde till en sådan succé.

Men först och främst kan vi även konstatera att Valdemar Johanssons även spelat till sig ett nytt kontrakt med Uppsala-klubben. Något som presenterades i lördags.

– Det känns grymt kul. Robert Kimby, Tony Mårtensson och spelarna har tagit emot mig bra. Det är grymt kul att få spela en säsong till, säger Johansson när hockeysverige.se når honom.

Var det en självklarhet?

– Ja, det tycker jag ändå. Jag hade en bra utveckling förra säsongen och jag känner att Almtuna är en bra plats att ta nästa steg på. Jag gillar Robert Kimby och Tony Mårtensson rätt mycket. Det känns bra.

Ja, Johansson gillar sin tränare och sportchef - och beundran verkar även finns från andra hållet. När kontraktet förlängdes hyllade nämligen Mårtensson 19-åringen stort.

– Vi ser att ”Valle” har alla verktyg för att bli en toppspelare i ligan, sade sportchefen då.

Nyckeln till genombrottet: "Det låg bakom det"

Och det är precis det förtroendet som gjort att Johansson nu är en av Hockeyallsvenskans mest spännande spelare inför den kommande säsongen. Själv menar Johansson dessutom att just det förtroendet är det som ligger bakom gångna säsongens succé

– Jag tror att en stor del var Kimby och även Jimmy Anderström som har hjälpt mycket. De gav mig förtroende och pratade med mig. Så mitt självförtroende byggdes hela tiden. Sen tränade jag på samtidigt. Jag tror att det var det som låg bakom det, säger han och fortsätter:

– Det vart lite stökigt att byta lag under säsongen, men jag tror alltid på mig själv och sen klickade det väldigt bra i Almtuna. Jag fick mycket förtroende, sen var det bara att spela.

Trodde du att det skulle bli ett sånt här genombrott?

– Mina tankar i början var väl bara att ta en plats och visa att jag kan bidra. Jag skulle ändå säga att det var lite av en trögstart, att komma in i tempot och A-lagshockeyn. Sen gick det bättre och bättre och mitt självförtroende växte.

Valdemar Johansson mot Mora. Foto: Bildbyrån.

Johanssons moderklubb är som sagt Almtuna, även om han innan denna återkomst hoppat runt i andra klubbars juniorverksamheter. Först Linköping och sedan AIK.

I Stockholmsklubben fick han till slut chansen i A-laget vid 20 matchtillfällen - och nätade dessutom sex gånger. Men trots detta kände han att det var bättre för utvecklingen att flytta vidare. Detta gjorde han då i oktober efter en säsongsinledning där det mestadels blivit spel i AIK:s J20.

Själv menar Johansson att det i efterhand känns som att det var rätt beslut.

– Det är svårt att säga, det gick ju bra. Resan i AIK hade säkert också varit bra, men så här i efterhand skulle jag säga att det var bra för mig att lämna för Almtuna.

Varför kände du att du behövde lämna det?

– Det var väl att Almtuna kunde erbjuda mer speltid. Jag hade ju snackat med dem ett tag och de sa att jag skulle få chansen i A-laget från start och att de trodde på mig. Jag kunde kanske inte riktigt slå mig in på samma sätt i AIK. Det var det som var det stora som gjorde att jag tog det steget.

Detaljen bakom framgången: “Det är Almtuna väldigt bra på"

Johanson har ofta imponerat stort i sina juniorlag genom att smälla in poäng. 2021/22 då han fick chansen i AIK:s A-lag gjorde han även 40 poäng på 38 matcher för J20.

I Almtuna har han nu fortsatt bygga vidare på det, men enligt honom själv, framförallt mognat.

– Under säsongen så tycker jag att jag har utvecklat en del, både under försäsongen och när jag kom till Almtuna. Man blir ju lite mognare desto fler matcher man får, då tar man lite bättre beslut också. Jag har blivit lite starkare, lite snabbare, så det är väl ingen stor skillnad, men jag har blivit lite bättre på allt och sen är det självförtroende och mognaden som är den största delen.

Almtuna har vid upprepade tillfällen hyllats för sitt sätt att lyfta fram talanger. Detta fick vi se prov på när Filip Ekberg, som 15-åring gjorde hattrick i sin A-lagsdebut under förra säsongen.

Johansson menar att det är en detalj som gör detta möjligt i klubben.

– Kommunikationen är väldigt viktig. Det är Almtuna väldigt bra på tycker jag. Hela vägen från sportchef till Jimmy, Kimby och juniortränarna. De pratar mycket med en så man vågar göra saker hela tiden och vågar testa nya grejer. Det hjälper väldigt mycket på vägen. De är där och stöttar och bygger självförtroende. Det tror jag är väldigt viktigt när man är ung. Samtidigt vet de var gränsen går, man kanske inte ska göra det för mycket.

"Kommer försöka ta en så stor roll som möjligt"

Det nya kontraktet med Almtuna gäller till och med 2023/24. En säsong där Johansson ska ta ytterligare kliv och bygga vidare på succén.

Målet är som för de flesta att nå NHL, men första steget är att göra det bättre än i fjol.

– Förhoppningsvis blir det lite mer. Exakt vad är svårt att säga, men jag ska försöka bidra offensivt så några fler borde jag väl kunna säga.

– Men som sagt, jag tar det långsamt nu. I sommar ska jag bygga på mig lite, lite snabbare och starkare. Sen ska jag fortsätta utvecklas och bidra. Och sen ha tålamod ifall det inte lossnar direkt, det är viktigt. Sen ska jag såklart försöka göra några kassar och några poäng.

Valdemar Johansson Foto: Bildbyrån.

Har ni pratat något om din roll? Hur stor den ska vara?

– Nej, vi har inte hunnit snacka så mycket. Jag tror att vi tar det lite senare, men jag kommer att försöka ta en så stor roll som möjligt och hjälpa laget till att vinna matcher.

Var hoppas du att du är när nästa säsong är slut?

– Jag hoppas att jag har tagit nya kliv och att vi som lag har gjort en bra resa under säsongen. Det är väl det som är det viktiga, avslutar Valdemar Johansson.