Lettland skriver ny hockeyhistoria.

De vinner bronsmatchen mot USA med 4-3 efter förlängning och tar därmed sin första mästerskapsmedalj någonsin.

Stor hjälte blev backen Kristians Rubins som sköt två mål i bronsmatchen efter att inte ha gjort en enda poäng tidigare i VM.

– Den mest osannolika nationalhjälten. Om du hade bett mig att välja målskyttar hade Rubins kommit sist på listan och nu gör han två mål, säger SVT-experten Jonas Andersson.

USA och Lettland förlorade sina semifinaler bara under gårdagen och under söndagen möttes de då för bronsmatchen på VM för att avgöra vilka som skulle få lämna mästerskapet med en medalj.

Det blev då en väldigt underhållande första period med fyra mål, härligt spel och mycket känslor.

Underdogen Lettland, som slog ut Sverige i kvartsfinalen, fick då den bästa starten på matchen och när de fick chansen i powerplay kunde skrällgänget också ta ledningen. Bröderna Bukarts kombinerade för 1-0-målet då Rihards spelade fram till Roberts som kunde sätta pucken i nät efter ett fint passningsspel hos det lettiska laget.

– Det är ett mycket, mycket vackert anfall och det blir galet uppe på läktaren, säger SVT:s kommentator Chris Härenstam och syftar på det enorma publikstödet för Lettland.

Bara knappt två minuter senare lyckades dock USA kvittera då poängkungen Rocco Grimaldi klev fram och sköt ett skott som tog sig förbi den lettiske målvakten Arturs Silovs för 1-1.

I slutet av perioden kom sedan två mål till. Med fyra minuter kvar krigade Lettland in en puck för att återta ledningen då Janis Jaks höll sig framme och petade in pucken som låg fri bredvid målvakten Casey DeSmiths benskydd.

– De är läskiga att möta Lettland just för att de kommer upp i anfallen och följer med upp. Här attackerar de med fyra stycken och blir belönade med målet, säger SVT-experten Jonas Andersson.

“Väldigt underhållande ”

Men Lettland drog sedan på sig en utvisning och med mindre än en minut kvar att spela så klev Rocco Grimaldi fram igen och skickade in ett direktskott i mål som innebar 2-2.

– Vi har sett ganska många dåliga hockeymatcher i det här VM men detta är inte en av dem. Det är väldigt underhållande och full fart åt båda hållen. Det är kul att se, säger experten Mikael Renberg i SVT:s sändning.

I den andra perioden blev det återigen intensivt men utan målfesten från första perioden då det mållöst under mittperioden.

USA tog över spelet skapade flera chanser och satte stor press ner mot det lettiska målet. Men Silovs och Lettland stod emot och såg till att ställningen fortfarande var 2-2 inför den tredje perioden.

Sen kvittering av Lettland: “Fullkomligt osannolikt”

När slutperioden började så fortsatte USA att spela bra och trycka på och det gav till slut utdelning. Sex minuter in i perioden skickade backen Dylan Samberg in ett skott mot mål som stoppades på vägen och pucken landade då hos Matt Coronato som skickade in pucken i ett nästan tomt mål vilket innebär 3-2 till amerikanerna.

Efter det började Lettland jaga och jaga för att få ett kvitteringsmål och hålla drömmen om medalj vid liv. Till slut lyckades de också satte 3-3 med mindre än sex minuter kvar att spela då backen Kristians Rubins sköt ett skott som gick in bakom DeSmith, vilket fick arenan i Tammerfors att explodera i lettisk glädje.

– Det är fullkomligt osannolikt. Rubins av alla spelare gör målet. Det är en kille som gjort två mål på hela säsongen men han får det att se enkelt ut här då han mer eller mindre prickskjuter in kvitteringen för Lettland som absolut inte har gett upp. Oj, vilken insats av Lettland, säger Jonas Andersson.

Det blev sedan ett stort drama i slutet av tredje perioden. Lettland fick blodvittring, började skapa massivt tryck och hade flera chanser att sätta ett avgörande 4-3 utan att lyckas. Sedan klev USA framåt och anföll och hade då ett skott som styrdes i stolpen med bara två minuter kvar.

Oväntade hjälten sköt bronset till Lettland

Förlängning väntade då i Nokia Arena eftersom ställningen var 3-3 efter 60 spelade minuter.

Redan efter drygt en spelad minut så kom avgörandet och vem var det om inte Kristians Rubins som klev fram igen. Han hade inte gjort en enda poäng i VM på de första matcherna men sköt nu sitt andra mål i bronsmatchen för 4-3 i förlängningen och Lettland vinner alltså brons.

– Det är ett historiskt ögonblick, Lettland tar bronset och det är galet på läktarplats. Det är helt otroligt. De firar som att de vinner guld. Det är total lycka här inne, utbrister kommentatorn Chris Härenstam och får medhåll av Jonas Andersson:

– Rubins kliver fram igen, den mest osannolika nationalhjälten. De gör det, de grejar det till slut. Om du hade bett mig att välja målskyttar hade Rubins kommit sist på listan och nu gör han två mål, säger experten.

Lettland hade aldrig tidigare ens tagit sig till semifinal i ett stort mästerskap och hade tidigare som bäst placerat sig som sjua i ett VM.

Nu tar de alltså bronsmedalj och det är Lettlands första medalj någonsin i ett hockeymästerskap.

USA – Lettland 3–4 OT (2-2,0-0,1-1,0-1)

USA: Rocco Grimaldi 2, Matt Coronato.

Lettland: Kristians Rubins 2 Roberts Bukarts, Janis Jaks.

