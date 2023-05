ANNONS

Lettland blev en sagoresa för Lettland som vann brons, deras första medalj någonsin.

Efteråt fick succémålvakten Arturs Silovs ta emot pris som VM:s MVP.

Hockey-VM 2023 är över med Kanada som världsmästare och därmed har priser delats ut till de bästa spelarna under mästerskapet.

Det slutar då med en storslam för Lettlands målvakt Arturs Silovs som storspelade hela vägen och var en stor anledning till att Lettland tog VM-brons som deras första medalj någonsin i ett hockeymästerskap.

Silovs hade 92,1 i räddningsprocent och 2,20 insläppta mål per match och vaktade kassen i alla tio matcher under mästerskapet. Han tog sedan plats i medias All Star-lag, utsågs till VM:s bästa målvakt samt fick pris som turneringens MVP.

Bäste back blev MacKenzie Weegar som bar Kanada fram till VM-guldet före Tysklands Moritz Seider som fick nöja sig med att bli uttagen i All Star-laget.

Bäste forward gick dock till en tysk då JJ Peterka tog hem utmärkelsen efter att ha gjort sex mål och tolv poäng på tio matcher. Han vann då före poängkungen Rocco Grimaldi från USA som vann VM:s poängliga med 14 poäng (7+7) på tio matcher samt Dominik Kubalík från Tjeckien som vann skytteligan med åtta mål och tolv poäng på åtta matcher. Grimaldi och Kubalik kom i stället med i medias All Star-lag.

Medias All Star-lag:

Målvakt: Arturs Silovs, Lettland.

Backar: MacKenzie Weegar, Kanada och Moritz Seider, Tyskland.

Forwards: Rocco Grimaldi, USA, JJ Peterka, Tyskland och Dominik Kubalík, Tjeckien.

Bäste målvakt: Arturs Silovs, Lettland.

Bäste back: MacKenzie Weegar, Kanada.

Bäste forward: JJ Peterka, Tyskland.

MVP: Arturs Silovs, Lettland.

TV: Lindquist listar säsongens bästa spelare