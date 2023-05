ANNONS

Efter ett tungt år, personligen och för laget, lämnar Axel Wemmenborn AIK.

Nu berättar han om tiden i Stockholm och var han troligtvis hamnar härnäst.

– Det är där jag haft mest kontakt hittills, säger 31-åringen till hockeysverige.se.

För drygt två år sedan blev Axel Wemmenborn klar för AIK. 100 matcher i den gulsvarta tröjan och två resultatmässigt tunga säsonger senare står det nu klart att han inte blir kvar i Stockholmsklubben.

För hockeysverige.se berättar Axel Wemmenborn nu om avskedet, den utmanande tiden i AIK och vad som nu väntar.

– Jag har ju vetat om det. Jag fick beskedet i slutet av april så jag har ju vetat om det ett tag och även kunnat förbereda flytten hem till vår lägenhet i Malmö. Det var inget chockartat besked i onsdags, säger han och fortsätter:

– Det var absolut inga ”hard feelings”, men de ville väl ha in andra spelare helt enkelt. Vi hade jättebra samtal med ”Blomman”(Anton Blomqvist) efter säsongen och vi var väl överens om hur min säsong hade varit. Sen blev det ingen fortsättning, och så är det ju. Det är ren ”business”.

Både för Wemmenborn och AIK blev den gångna säsongen inte riktigt vad man hoppats på. En tiondeplats i grundserien räddades delvis upp av stundtals imponerande spel mot MoDo i kvartsfinalen, men överlag var det en ny tung säsong.

För Wemmenborn blev det en skada under säsongen som ställde till det och bidrog till ett rejält hopp ner i poängutdelning.

Efter grundserien stod 31-åringen på 13 (6+7) på 41. En bra bit från de 29 (13+16) han presterat under sina 49 första matcher i tröjan.

– Jag känner väl att under dessa två säsongerna som jag har varit här så har vi inte presterat tillräckligt bra som lag. Det var ju samma sak med min prestation förra säsongen. Jag var lite skadedrabbad och kom inte upp i prestationen heller. Jag kände inte att jag kunde hjälpa laget till de resultat som vi ville nå.

–Jag hade gärna gjort en bättre säsong som lag. Av den anledningen hade jag kunnat tänka mig att vara kvar. Just för att jag tycker att vi hade kunnat prestera bättre än vad vi gjorde.

“När man känner att man inte presterar på ett sätt som man är nöjd med så blir det mycket tankar”

Efter att han lämnat en mindre roll i Malmö och SHL snittade den Kristianstad-födde centern 18.14 minuter per match 2021/22, näst mest av lagets forwards (bakom Max Lindholm). Men till den gångna säsongen blev det en minskning efter stjärnvärvningar som Daniel Muzito Bagenda och Richard Gynge. Plötsligt var det 16:49 i istid istället och till slut även spel i en tredje kedja.

Trots detta menar han att han är nöjd med det förtroende han fått under tiden i Stockholm.

– Det tycker jag absolut. Den sista säsongen i SHL spelade jag inte så många minuter per match, så det var något som jag ville och det har jag fått göra. Jag har spelat i många olika situationer och det tror jag alla spelare gärna vill göra. På så sätt har det fungerat väldigt bra, säger Wemmenborn och fortsätter:

– Det har varit lärorik säsonger skulle jag säga. Det är en klubb med höga krav och det gillar jag. Det finns också tryck utifrån att man ska vinna matcher. Det har vi fått hantera egentligen bägge säsongerna då vi inte har varit på den nivån som vi själva ville eller som klubb och fans kräver. På så sätt har det varit väldigt lärorikt.

Axel Wemmenborn deppar i match sex mot Modo. Foto: Bildbyrån.

Känner du att du utvecklats som du hoppats?

– Det tycker jag väl egentligen. Första säsongen gjorde jag en bra säsong. Jag har fått stort förtroende och tagit kliv. Sen var det en tuff säsong nu senast, med en fotfraktur mitt i. Det förstörde inte, men det var något jag inte behövt hantera tidigare. Det var väldigt lärorikt att hantera en skada mitt under säsong, som kanske påverkar mer än vad man tror även när man kommer tillbaka. Man tänker att det är de här sex veckorna i gips och sen är det bara att köra som vanligt, men det tar lite längre tid. Det tar jag verkligen med mig. Likadant när man känner att man inte presterar på ett sätt som man är nöjd med så blir det också mycket tankar. Jag tar verkligen med mig många delar från bägge säsonger.

Oviss framtid: “Pratat med några klubbar - lutar väl åt…"

Efter detta står nu, som sagt, den SHL-erfarne centern utan ett kontrakt till nästa säsong.

När hockeysverige.se når honom har han flyttat ner till sin lägenhet i Malmö igen och förbereder sig för spel på egen hand.

Men var det blir är ännu inte helt klart.

– Vi har ju vårt boende här nere och bodde i klubbens lägenhet där uppe. På så sätt var det enkelt att flytta ner. Jag har bra träningsmöjligheter här med en tränare som jag har kört med de sista säsongerna. Jag känner att det blev bra på det sättet. Både jag och min sambo är från Skåne.

– Vad gäller framtiden så vet jag inte jättemycket mer än att jag har pratat med några klubbar i Allsvenskan. Samtidigt så är det ju rätt så fullt i många trupper. Vi får väl se vad som händer helt enkelt. Det finns ju fler ligor i världen också om man säger så.

Trots att det inte var allt för länge sedan han drog på sig Malmö-tröjan i SHL, menar han däremot att det just nu inte ser ut att bli något spel i högsta divisionen.

– Nej, jag har inte pratat med någon SHL-klubb på det sättet. Det har jag inte gjort. Om du blir i Sverige så lutar det väl åt någonting i Allsvenskan. Det är där jag haft mest kontakt hittills.

Innan flytten till Stockholm hade Wemmenborn spelat nästan hela sin karriär nere i Skåne. Resan började i Kristianstad, gick vidare via Malmö, Rögle, Helsingborg och Pantern innan det blev Malmö igen.

Trots detta menar han att det inte är ett måste att nästa klubbadress är i området.

– Nej, jag känner inte att det är ett måste. Det har varit jättekul att bo de här två åren i Stockholm och se någonting annat. Jag är väl öppen för att flytta igen. Det är en speciell bransch, man får flytta dit jobben finns. Så det är absolut inget måste.

Intresse från moderklubben: “Har kollat läget”

Däremot berättar han att det har funnits intresse från moderklubben, Kristianstad, där den tidigare AIK-sportchefen, Christoffer Malm nu tagit sig an ett nytt uppdrag.

– Jag lämnade ju 2007, så det är ett tag sen. Men det är klart att jag har pratat med Malm som jag jobbade med i AIK. Han har kollat läget och sådär, men det är väl inte mer än något annat just nu.

Christoffer Malm. Foto: Bildbyrån.

Just rollen och den egna utvecklingen var en viktig del i det senaste klubbvalet för Wemmenborn, men nu har han fått en lite annorlunda bild.

– Det beror helt på vad man hamnar. För mig är det viktigaste att man känner att man har en roll som man är trygg med och en roll som man uppskattas i. Sen om det handlar om att döda utvisningar eller vad det nu kan handla om. Det har mindre betydelse.

– Att man känner att man uppskattas för den man är och det jobbet man gör på isen. Det är väl där jag är just nu. Samtidigt har jag samlat på mig en del erfarenhet genom åren som man hoppas kunna dela med sig av till yngre killar också. Det är också en sån grej som jag värdesätter, avslutar Wemmenborn.