Det är nu klart var kommande VM och JVM kommer att spelas. Tyskland får A-VM 2027, samtidigt som Kanada återigen får JVM 2025.

Kanada har anordnat massvis med JVM de senaste åren. Nu har landet tilldelats ett ytterligare.

År 2025 återvänder turneringen till landet, som nu har anordnat 13 av de senaste 27 mästerskapen. Alltså nästan varannan gång.

2025 World Juniors allocated / confirmed to Canada at IIHF Congress in Tampere. It will be the 13th time in 27 years (since 1999 in Winnipeg) that Canada will host the WJC. Sweden somehow managed to snatch it in 2024.