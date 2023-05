Sam Hallam fick se både Rasmus Sandin och André Petersson lämna med skador i förlusten mot USA.

Nu menar förbundskaptenen att Tre Kronor är redo att kalla in ersättare om skadorna är allvarliga.

– Det finns möjlighet men vi måste ha fakta på bordet först, säger Hallam.

TAMMERFORS (HOCKEYSVERIGE.SE)

I tisdagskvällens match mot USA åkte Sverige på sin första förlust då amerikanerna vann med 4-3.

Som om det inte vore nog tappade Tre Kronor även två av sina tongivande spelare i förlusten på grund av skador.

Rasmus Sandin har varit en av Tre Kronors viktigaste spelare under VM och är den som har fått spela mest av alla svenska spelare. Men i början av den första perioden fick han lämna efter en knätackling från USA:s Michael Eyssimont.

Efteråt hade Sam Hallam ingen uppdatering kring Sandins välmående.

– Vi får se status på Rasmus här efteråt, säger förbundskaptenen.

Tre Kronor har en tom plats i truppen och skulle kunna kalla in ersättare om det skulle visa sig att skadan på Sandin är allvarlig.

– Det kan bli så absolut. Det är en möjlighet man har vid skada och vi har också sparat en plats. Det finns möjlighet men vi måste ha fakta på bordet först.

Rasmus Sandin is in a lot of pain and has left the game after Michael Eyssimont got him in the knee. #IIHFworlds pic.twitter.com/B0upxvDpSM

Även André Petersson klev av och lämnade matchen under den andra perioden. Först försvann Petersson ut till omklädningsrummet och var borta en längre tid innan han återvände till spel.

I sitt första byte tillbaka på isen fick sedan HV71-stjärnan en smäll som gjorde att han åkte av isen utan att stödja på sitt högra ben.

Rough few seconds for Sweden. Andre Petersson went down and may have reinjured his ankle, while Everberg got hit in the face #IIHFWorlds pic.twitter.com/s15CaCcOvs