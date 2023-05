Efter sex raka segrar har nu Tre Kronor åkt på sin första förlust på Hockey-VM.

Sverige förlorade gruppfinalen mot USA med 4-3 och missar därmed chansen att vinna gruppen – efteråt var Timothy Liljegren självkritisk.

– Det är en rätt dålig match av oss – och jag är rätt kass också, säger Liljegren.

TAMMERFORS (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tre Kronor hade inlett Hockey-VM nästintill perfekt – men under tisdagskvällen kom den första stora motgången.

I gruppfinalen mot USA förlorade Sverige nämligen med 4-3 efter förlängningen då laget gjort en svag insats över 60+ minuter. USA såg ut att ha kontroll på matchen och ledde med 3-1 fram till de sista minuterna då Tre Kronor forcerade och fick in både reduceringen och kvitteringen. Det räckte dock inte då USA vann i övertiden och därmed missar Sverige gruppsegern.

Efteråt var det en mycket besviken Timothy Liljegrenn som mötte media.

– Det är surt, jag tycker inte vi gör en så bra match. Det är en rätt dålig match av oss. Jag är inte jättenöjd.

Liljegren var också självkritisk kring sin egen insats där han framför allt slarvade på offensiv blålinje vilket ledde till USA:s 3-1-mål.

– Jag tycker inte vi spelar bra som lag och jag är rätt kass också. Jag ger dem ett gratismål där till deras tredje, sedan kan jag vara lite rejälare i boxplay där vid deras andra mål. Inte mycket att vara nöjd över.

⭐️ @hutson_lane with the speed puts it top shelf!🇺🇸 @usahockey extend their lead! 1-3 #IIHFWorlds #SWEUSA @TerrierHockey pic.twitter.com/XjdbMHc4fT