Leo Carlsson blev tvåmålsskytt när Tre Kronor övertidsförlorade mot USA. Carlsson slår därmed in sig på topp tio-listan när det kommer till poängproduktion under sitt draftår – och är jämsides med självaste Jaromír Jágr.

– Från att vi tog in honom i landslaget innan VM så har han visat att han verkligen vill spela, säger Sam Hallam till SVT.

Så sent som för en månad sedan Tre Kronor-debuterade Leo Carlsson i träningslandskamperna mot Norge. Därefter fick han förnyat förtroende i träningslandskamperna mot Finland innan han blev uttagen i Beijer Hockey Games.

Insatserna med Tre Kronor under våren ledde till en skrällartad VM-plats – där stortalangen visat framfötterna under gruppspelet. I gruppfinalen mot USA stod Carlsson för två mål i matchen och har nu gjort totalt fem poäng på sju matcher i turneringen.

– Från att vi tog in honom i landslaget innan VM så har han visat att han verkligen vill spela. Han tar initiativ. Då är det väldigt kul att se honom. Det är skönt att se en kille som funderar så mycket, säger Tre Kronors förbundskapten Sam Hallam till SVT.

Laine toppar listan

Med sina två mål mot USA har Carlsson nu slagit sig in på topp tio-listan när det kommer till poängproduktion under sitt draftår, före spelare som tyske superstjärnan Leon Draisaitl. Med sina fem poäng är Carlsson nu jämsides med självaste Jaromír Jágr, som 1990 stod för tio samma produktion (3+2) som Carlsson noterats för i årets turnering.

Carlsson är den bästa svenska spelaren på listan, som toppas av finländaren Patrik Laine som producerade tolv poäng (7+5) under våren som föranledde NHL-draften 2016.

18-åringen är sedan tidigare den yngste svenske VM-spelaren samt yngste svenske VM-målskytten någonsin.

