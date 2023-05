Kanada får klara sig utan Joe Veleno resten av VM. Den tidigare Malmö Redhawks-centern stängs av i fem matcher efter hans omdiskuterade stampande med skridskon mot benet på Schweiz forward Nino Niederreiter.

Joe Veleno har gjort sin sista match i årets VM-turnering.

Efter gårdagens förlustmatch mot Schweiz (2–3) står det klart att Detroit Red Wings-centern stängs av i fem matcher och missar resten av turneringen. Anledningen är det faktum att han stampade på motståndaren Nino Niederreiters ben med skridskon i den andra perioden av lördagens match. Något som bland annat fick Edmonton Oilers forward Evander Kane att gå ut på Twitter och fördöma händelsen.

Nino Neiderreiter got a penalty here for roughing, but Joe Veleno got away with that stomp. The Swiss fans were furious.



You can't do that. #IIHFWorlds pic.twitter.com/g5NYvpNJRE