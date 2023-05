Tre Kronor har hållit nollan i tre matcher så här långt – Lasse Johansson har två av dem.

Stjärnmålvakten har fått vakta kassen i tre matcher så här långt och har bara släppt in ett mål på 62 skott.

– Än så länge känns det bra och jag försöker koncentrera mig för varje match, säger burväktaren.

TAMMERFORS (HOCKEYSVERIGE.SE)

Sverige har inlett Hockey-VM med fem raka vinster och framför allt defensiven har stuckit ut då Tre Kronor hittills endast har släppt in två mål och hållit nollan i tre matcher.

En stor anledning till det fina defensiva facit som laget har är målvakten Lars Johansson som har storspelat i alla sina tre matcher hittills i turneringen.

Även under lördagskvällen klev burväktaren, som till vardags vaktar kassen i Frölunda, och spelade en avgörande roll. 35-åringen höll nämligen sin andra nolla för mästerskapet när Sverige vann med 4-0 över Frankrike.

– Det var mer att göra i första och sedan gjorde killarna ett bra jobb, speciellt i “pk” (penalty kill) och döda utvisningarna. För mig var det bara att vara på plats de sista två perioderna och prata för att hjälpa grabbarna och säga till när de hade någon i ryggen eller så. Det blev inte ens en jobbig match till slut, säger Johansson till hockeysverige.se om sin egen match.

Enligt Lasse Johansson är det ett väldigt bra samspel mellan honom som sista utpost och utespelarna.

– Det är jättestabilt. I grunden så siktar vi på att ha bra försvarsspel och att det ska vara svårt att skapa chanser på oss. I dag slarvar vi väl lite i första perioden men när vi styr upp det i andra och tredje så har de i princip ingenting, säger han och fortsätter:

– Det är bra kommunikation mellan målvakt, backar och forwards som jobbar stenhårt hem och hjälper oss. Men det är inget som kommer av sig självt utan det är ett stenhårt jobb av grabbarna.

I slutändan fick han “bara” 15 skott på sig – men två av Frankrikes lägen i första perioden var av hög kvalité och det hade faktiskt kunnat bli två baklängesmål för Tre Kronor om inte målvakten stod på huvudet.

Efteråt hyllades han av SVT:s målvaktsexpert Kim Martin Hasson.

– Frankrike hade kunnat göra två mål redan i första perioden. Men Johansson såg oerhört alert ut och visar på ett gott självförtroende, säger han.

Matchens höjdpunkt var i den första perioden då Frankrike kom två-mot-noll i en kontring. Trots att fransmännen passade pucken mellan varandra innan skottet kom så hann Lasse Johansson över och räddade med benskyddet.

– En riktig superräddning, säger Martin Hasson och får medhåll av expertkollegan Jonas Andersson:

– Det är en makalös räddning. Han läser spelet perfekt och får ut benskyddet, säger han.

What a save! Lars Johansson keeps that one out!✋🙅‍♂️ @frolunda_hc @trekronorse #IIHFWorlds #SWEFRA pic.twitter.com/BOlXW3LD3N