USA ångar på – tar fjärde raka segern

USA ser ut att vara Sveriges största utmanare om gruppsegern på VM.

Under onsdagen tog amerikanerna sin fjärde raka seger efter att ha besegrat Österrike med 4-1.

USA har fått bästa möjliga start på Hockey-VM och fortsätter sitt segertåg i inledningen av mästerskapet.

Det blev en jämn första period där Österrike bjöd upp och spelade ganska jämnt med USA och österrikarna skapade även en hel del chanser där målvakten Cal Petersen fick kliva fram och göra ett antal bra räddningar. Efter 20 spelade minuter stod det då 0-0.

I mittperioden tog USA över spelet mer och efter sju minuter kunde de även ta ledningen. Den 30-årige VM-debutanten Rocco Grimaldi, som öst in poäng i AHL de senaste åren, satte 1-0-målet. Det var hans andra mål och femte poäng hittills på fyra matcher i VM.

Österrike gav sig dock inte utan kämpade sig tillbaka och när de fick chansen i powerplay kom kvitteringen. Marco Rossi lade över pucken till Peter Schneider som skottpassade till 36-årige lagkaptenen Thomas Raffl, med ett förflutet i Luleå, som kunde styra in 1-1 i det öppna målet.

Det oavgjorda resultatet stod sig dock inte länge utan bara dryga minuten efter kvitteringsmålet återtog USA ledningen då 21-årige forwarden Carter Mazur, draftad av Detroit Red Wings, fick ett fritt läge i slottet och sköt in 2-1 bakom österrikiske målvakten Bernhard Starkbaum, som tidigare spelat SHL-hockey med MoDo och Brynäs.

När den tredje perioden började så drog USA ifrån ytterligare då jättetalangen Lane Hutson åkte upp från sin backposition och stod för en soloräd som ledde till 3-1. 20-åringen fintade bort en österrikisk back och såg sedan ut att få pucken för långt ifrån sig men då stötte han till pucken med bara en hand på klubban och fick in den mellan benen på Starkbaum för att utöka ledningen.

🇺🇸👏 @hutson_lane sneaks it past Austria and he puts @usahockey ahead by 2!

