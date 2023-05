Tre Kronor besegrade Finland efter straffläggning.

En av de stora hjältarna blev då Lars Johansson som både storspelade i matchen – och stoppade fyra av straffarna.

– Det är små marginaler men skönt att kunna vinna, säger målvakten.

TAMMERFORS (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tre Kronor hade inlett VM i Tammerfors med vinster mot Tyskland och Österrike men under måndagskvällen väntade en helt annan utmaning då Finland stod för motståndet.

Sverige höjde sig dock med utmaningen och stod för en bra insats och kunde vinna matchen med 2-1 efter straffläggning.

Enligt målvakten Lars Johansson, som räddade 26 av 27 skott, var det en välförtjänt seger i slutändan.

– Det är väldigt skönt att vi lyckas vinna. Jag tycker ändå att vi var bättre i övertiden, gick mer för det och hade bra lägen i powerplay. Det var välförtjänt. Lucas (Raymond) gör några fantastiska moves, för att inte prata om (Henrik) Tömmernes straff. Det är skönt att kunna gå segrande ur den här striden, säger 35-åringen.

I Sveriges två första matcher har det varit skralt med publik på läktarna men mot Finland var det nästan fullsatt med över 12 000 åskådare, mestadels finska supportrar, som skapade en hög ljudvolym.

Hade ni pratat om inför matchen att ni ville tysta publiken här?

– Nja, tysta och tysta. Det var mer att njuta av en härlig atmosfär. Det är varmt för mig som målvakt men också härligt och då får man passa på att njuta, ta in atmosfären och få energi av det.

Tre Kronor vann straffläggningen med 3-2 efter sex straffomgångar. Lars Johansson fick inledde med att släppa in en straff av Oskarshamns Ahti Oksanen – men därefter växte den svenske målvakten och stoppade fyra av fem straffar efter målet för att hjälpa Sverige till två poäng.

– Det var bara att justera. Jag kände att jag kom helt fel, det var inget bra gjort av mig. Samtidigt så är det en lurig straff, han får iväg det snabbt. Jag fick justera några grejer direkt där och det var skönt att kunna ta andra och få tillbaka lite självförtroende. Det är en-mot-en och det gäller bara att försöka stå upp så länge man kan, det får bara inte bli för länge som på första straffen, säger han.

Ahti Oksanen lade sedan en till straff i “sudden death”-omgången men då fick Lars Johansson revansch och räddade för att säkra vinsten.

– Det var också en bra straff men jag är också glad att jag fick en touch på stöten och sedan i stolpen. Det är små marginaler men skönt att kunna vinna.

A shoot out showdown and @Trekronorse ends the night with victory💛🇸🇪



📝Game recap: https://t.co/KTDFklbtIG#IIHFWorlds #FINSWE pic.twitter.com/4Ycf4zXnLs