Björklövens supportrar har hjälpt till att samla in en miljon kronor till Per Kenttäs lagbygge. Nu meddelar klubben att man hämtar in Myles Powell från Oskarshamn.

Myles Powells kontrakt med Björklöven sträcker sig över den kommande säsongen.

– Han är en allround center som är väldigt stabil. Spetsen finns i offensiven och han har gjort det väldigt bra i Hockeyallsvenskan tidigare, därför väljer vi att satsa på honom, säger Per Kenttä till klubbens hemsida.

Powell kommer närmast från SHL-klubben Oskarshamn, där han den här säsongen stod för 15 poäng (9+6) på 50 grundseriematcher. Säsongen 2021/22 spelade han i Hockeyallsvenskan med Västervik och HV71, där han producerade totalt 44 poäng på 40 matcher.

Ytterligare förstärkning att vänta

Värvningen kommer till följd av den insamling som Björklöven gjort tillsammans med sina supportrar, där man samlat in en miljon kronor till Per Kenttäs lagbygge inför nästa säsong.

Powell blir inte den enda värvningen till följd av insamlingen.

– Målsättningen är att kunna presentera den andra spelare så snart som möjligt men jag vill poängtera och vara väldigt tydlig med att det inte finns någon tidsram. Det kan bli om några dagar men lika troligt om några veckor. Nu när insamlingen är i mål har vi fler alternativ och det är viktigt att det blir rätt, säger Kenntä.

