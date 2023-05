ANNONS

Djurgården presenterar sitt andra nyförvärv inför nästa säsong i HockeyAllsvenskan.

Forwarden Albin Grewe från Mora återvänder till DIF på ett tvåårskontrakt.

– Jag är otroligt glad och tacksam över att vara tillbaka i Djurgår’n igen, säger Grewe till klubbens hemsida.

Under onsdagen presenterade Djurgården värvningen av Anton Gradin som sitt första nyförvärv inför säsongen 2023/24.

Nu har klubben också gjort klart med sitt andra nyförvärv då Albin Grewe är klar för en återkomst till DIF.

– Jag är otroligt glad och tacksam över att vara tillbaka i Djurgår’n igen, och extremt taggad på kommande säsong. Vi ska tillbaka, nu kör vi, säger Grewe.

“Ett stort Djurgårdshjärta”

Albin Grewe har spelat i Mora IK de två senaste säsongerna där han har gjort 28 poäng på 73 matcher.

– Det är väldigt kul att vi får hem Albin till Djurgården. Han är en stark skridskoåkare och en mycket hårt arbetande spelare, som skaffat sig nyttig erfarenhet under de senaste åren. Albin kommer att passa bra in i det lagbygge som vi nu formar, säger Djurgårdens sportchef K-G Stoppel och fortsätter:

– Albin har gjort det väldigt bra under sina två säsonger i Mora. Vi ser samtidigt att han har ytterligare potential att nå i sin utveckling.

– Sen är det här även en Stockholmskille med ett stort Djurgårdshjärta. Det gör det givetvis extra roligt att få hem honom till föreningen.

Den 22-årige forwarden spelade i Djurgårdens organisation mellan 2016 och 2021 där han gick hela vägen från U16 till SHL. Han var då med och tog J18-guld 2018 samt spelade 73 SHL-matcher för klubben. På meritlistan har Grewe också ett guld på U18-VM med Småkronorna 2019.

TV: "Det finns en guldtörst i Skellefteå"