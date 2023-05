ANNONS

Ifjol fick Maja Nylen-Persson priset. I år är det Emma Söderberg som utses till Sveriges bästa spelare på damsidan.

Hon gjorde succé i VM och utsågs till turneringens bästa målvakt. Nu prisas Emma Söderberg på nytt. Hon har av svenska ishockeyförbundet och Ishockeyjournalisternas kamratförening blivit utsedd till Sveriges bästa spelare på damsidan

”Fokuseringen, kvickheten och förmågan att nollställa är signifikativt för Emma. Hon kombinerar dessutom den välbehövliga målvakts-individualismen med att alltid sätta laget först”, lyder motiveringen.

25-åringen har den här säsongen också imponerat stort i University of Minnesota-Duluth. På 33 matcher räddade hon 93,8 procent av skotten och släppte bara in 1,39 mål per match.

I en intervju med hockeysverige.se berättade hon om sin osäkra framtid.