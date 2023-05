ANNONS

Efter en flytt till Örnsköldsvik och MoDo har Emma Goding denna säsong fått sitt genombrott.

Nu berättar 17-åringen om säsongen som tog henne hela vägen till ett JVM-silver.

– Jag tycker att jag tagit väldigt stora steg, säger den Finspång-fostrade backen.

Finspång och hockey är inte direkt så starkt förknippat med varandra. Mest känd som spelar idag är nog Södertäljes Albin Carlson. Även tidigare elitseriespelaren, Magnus Nilsson, har just Finspångs AIK som moderklubb.



Finspång har faktiskt även fostrat en av Sveriges mest lovande backar på tjejsidan, MoDo:s Emma Goding, som även var med i U18-VM tidigare i år.

– Hockeyn i Finspång var inte jättestor när jag växte upp där. Speciellt inte på tjejsidan, berättar MoDo-backen för hockeysverige.se och fortsätter:

– Där spelade jag hela tiden med killarna. Hockeyn kanske var större där då än vad den är nu och vi hade många bra spelare med då. Det var främst jag och Elin Asp som var tjejer och spelade tillsammans med killarna. Sedan kom det fram några 06:or och 07:or underifrån.

– Det var riktigt roligt att spela med killarna där och jag utvecklades enormt mycket.



Emma Goding spelade även fotboll i Finspång.

– Ja, jag spelade tidigare, men inte nu längre. Jag kände att det var i hockeyn jag skulle utvecklas mest samtidigt som den passade mig bra. Jag är tuff, gillar att tävla och har en vinnarskalle och så hockey är en bra sport för mig.

Emma Goding. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Just det fysiska är också något som passar henne bra.

– Ja, det skulle jag säga är en av mina styrkor, säger Emma Goding som uppskattar den nya tacklingsregeln som infördes förra säsongen.

– Jag tycker det är en jättebra bra grej som man tagit in. Jag gillar att vi också ska få tacklas. Inte ”open-ice”, för det gillar inte jag i alla fall, men att vi ska kunna gå in, sätta stopp i spelet och trycka till för att kunna vinna tillbaka pucken.



Finspång ligger 50 minuters bilfärd från Linköping. Det var också Linköping HC som kom att bli hennes första hockeyadress efter Finspångs AIK.

– Finspång hade, som sagt var, inte så mycket tjejverksamhet när jag växte upp. Då var det Linköping man drog sig till eftersom dom hade en bra bredd på damsidan.

– Jag kände att det var bra att komma in på den delen eftersom jag inte kunde spela med killarna hur länge som helst utan jag behövde komma till dam verksamheten också. Då var Linköping ett bra val och jag fick bra möjligheter där.

– Det blev också så att jag pendlade från Finspång till Linköping. Det här tog en del tid av vardagen, att åka däremellan varje dag, men vi samåkte med andra från Finspång, så det löste sig bra.

Därför blev det MoDo: “Det kändes helt rätt”

Inför säsongen 2021/22 valde Emma Goding att lämna Linköping för spel med MoDo.

– Jag hade varit i Linköping några år och kände att ett miljöombyte skulle vara bra för mig. Jag åkte runt till dom olika hockeygymnasierna i Sverige och tyckte att MoDo passade mig bäst för min utveckling.

– Även om det är långt från Finspång får jag se till grejerna som kan göra mig till en bättre hockeyspelare. Det kändes helt rätt att flytta dit.



Hur har du utvecklats som hockeyspelare sedan du kom till MoDo?

– Jag tycker att jag tagit väldigt stora steg. Redan första säsongen, då jag kom upp, fick jag träna med damlaget och fick stora chanser där.

– Jag utvecklas varje dag då jag får träna i det här seniortempot och tävla mot dom bästa. Sedan är det mycket jag har att jobba på, men det går framåt hela tiden.

Silvret i U18-VM: “Ett minne för livet”

Säsongen 2022/23 svarade Emma Goding för sex assist på 29 matcher i SDHL för MoDo.– Jag är ändå väldigt nöjd, har tagit stora kliv och fått spela en del i SDHL, vilket har varit väldigt kul.– Sedan vill jag såklart ta fler kliv och spela mer. Det handlar om att jag måste lägga ner jobbet innan, visa att jag vill vara där och kämpa för platserna.– Absolut. Det finns där, säger Emma Goding med ett leende.

Förutom en fin säsong i MoDo var Emma Goding med i U18-VM där Sverige vann ett silver.

– Klart det är ett minne för livet. Jag kommer ha med mig det hela livet ut. Att möta stora nationerna, USA och Kanada, var helt otroligt roliga matcher att spela och jag lärde mig mycket av deras spel.

– Finalen… Klart det var surt att förlora, men om jag idag tittar tillbaka så tycker jag att vi gjorde en väldigt bra turnering och vi ska vara nöjda.



Om vi släpper raset i finalen mot Kanada, hur ser du på er prestation i semifinalen mot USA?

– Det var vår bästa match i sett över hela turneringen från alla håll. Vi gick in och visade ingen respekt alls och vi var så värda att vinna den matchen.

Emma Goding i landslagströjan. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Inramningen med fullsatta läktare på era matcher, hur upplevde du den?

– Det var något nytt och riktigt roligt. När jag väl kom in på isen tänkte jag inte mycket på det. Jag släppte det ganska mycket och fokuserade på det vi skulle göra.

– Oavsett hur mycket publik det var så måste vi kunna fokusera på det vi skulle göra på isen. Sedan var det väldigt kul att det var så många som ville titta på oss. Det gjorde oss jätteglada.



Var har du medaljen?

– Den hänger i lägenheten uppe i MoDo, avslutar Emma Goding med ett leende.