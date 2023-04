ANNONS

Boston Bruins hade chansen att säkra avancemang i natt.

Då stod Linus Ullmark för ett misstag i förlängningsspelet, varpå Panthers lyckades reducera matchserien.

– Jag hamnar i en situation där jag inte kan ta mig tillbaka till min position, säger Ullmark till NHL.com efter 3–4-förlusten.

Nattens möte mellan Boston och Florida blev ett dramatiskt sådant.

Vid händelse av seger hade Bruins säkrat sitt avancemang till nästa runda av Stanley Cup-slutspelet, men hemmalaget fick jaga i underläge i hela matchen. Vid tre tillfällen i ordinarie matchtid hamnade Boston i underläge, men vid varje tillfälle kunde hemmalaget studsa tillbaka och kvittera.

Bruins tog matchen till förlängning, men där skulle ett misstag från Linus Ullmark kosta dem dyrt.

Misstag i förlängningen

Sex minuter in i förlängningsspelet skulle Ullmark ut och stoppa en puck bakom det egna målet. Den svenske succémålvakten stressades emellertid av en forecheckande motståndare, varpå han passade pucken rakt till en Panthers-spelare.

Pucken hamnade sedan i storstjärnan Matthew Tkachuks händer, som med enkelhet kunde lyfta in det matchvinnande 4–3-målet bakom en sprattlade Ullmark.

– Jag försökte sätta mig i en position där han inte kunde valla in den via mig. Oturligt nog så träffar den min skridsko och hamnar i fel händer. Jag hamnar i en situation där jag inte kan ta mig tillbaka till min position och han tar pucken förbi mig och lyfter in den, säger Ullmark till NHL.com.

“Saker och ting händer snabbt”

För Florida innebär nattens seger att säsongen alltjämt lever, då man reducerar matchserien till 2–3 i matcher. Nu vänder matchserien tillbaka till Sunrise.

– Jag är superglad. Vi lever ännu en dag. Sergej (Bobrovskij) gör en jätteräddning i slutet av ordinarie tid och utan den är vår säsong över, sedan går vi ut och avgör rätt tidigt i förlängningen. Saker och ting händer snabbt i slutspelet och nu måste de komma ned till Florida och spela en till match, säger matchvinnaren Matthew Tkachuk.

Den sjättematchen i matchserien spelas under natten till lördag, svensk tid.

Boston Bruins – Florida Panthers 3–4 e. sd (0–1, 1–1, 2–1, 0–1)

Boston: Brad Marchand, Patrice Bergeron, Taylor Hall.

Florida: Anthony Duclair, Sam Bennet, Sam Reinhart, Matthew Tkachuk.

Boston leder matchserien med 3–2 i matcher.

