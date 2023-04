ANNONS

Småland kommer att ha sex lag i de två högsta serierna nästa säsong. Detta efter att Nybro kvalat sig upp till Hockeyallsvenskan efter ett sanslöst kvaldrama – och trots två tränarbyten under säsongen.

– Känslan går inte att riktigt beskriva även om jag nu tagit in att vi lyckades göra det, säger målvakten Pontus Eltonius till Hockeysverige.se.

Växjö vann SM-guld, HV71 och Oskarshamn spelar i SHL. I Hockeyallsvenskan spelar Västervik och Tingsryd, men nu också Nybro. Lägg därtill att i kvalet till Hockeyallsvenskan spelade även Kalmar och Troja. Att Småland är starkaste distriktet på seniorsidan just nu kan vi nog vara överens om.

Nybro spelade i högsta serien säsongen 1968/69. Det var också då Nybro i seriesammanhang mötte lag som exempelvis Brynäs för första gången. För övrig förlust i Gavlerinken med endast 4–2. Rolf Larsson och Berny Karlsson målskyttar. Senast Nybro var i Hockeyallsvenskan var säsongen 2008/09, men nu är alltså laget tillbaka i vår näst högsta serie.

– Den här klubben har gjort mycket bra. Allt runtomkring, fansen, intresset för klubben och sedan har vi fått in ett bra lag, berättar målvakten Pontus Eltonius för Hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi har haft ett slagkraftigt lag, men samtidigt också haft det väldigt motigt under säsongen med två tränarbyten varav ett kom ganska tätt inpå. På något vänster lyckades vi få ihop det som grupp mot slutet och komma samman. Det har varit många faktorer som spelat in att vi till slut gick upp.

Eltonius fick fira med lagkamraterna. Foto: Bildbyrån

Dubbla tränarbyten: “Försökte bara komma samman”

Tidigt under säsongen lämnade Mikael Tisell jobbet som tränare för Nybro. In kom då i stället Pekka Virta som in sin tur lämnade föreningen den 7 april. Inför kvalet fick i stället den assisterande tränaren, Pontus Nyberg, ta över.

– Vi försökte bara komma samman efter det där. Speciellt efter senaste tränarbytet då Pekka Virta lämnade. ”Nu är det två veckor kvar av säsongen och vi ska se till att göra något bra av det här”. Så gick tankarna.

Vad visste du om Pontus Nyberg inför den här säsongen?

– Jag visste inte så mycket. När jag var i Växjö var inte han där, men jag hade hört hans namn då.

Hur gick snacket inom gruppen kring att han skulle styra Nybro under säsongens sista matcher?

– Det var en självklarhet att det skulle vara han som tog över. Malte (Jakobsson), video- och målvaktscoachen, blev assisterande.

– Jag tror att det hade blivit lite mycket att ta in en helt annan person sista två veckorna av säsongen, så jag tycker att det var ett bra beslut.

– Pontus var ganska tydlig från första dagen han tog över att det var nu vi som grupp skulle göra det. ”Ingen tror på oss nu, men det är vi som ska upp i Hockeyallsvenskan, vi behöver gå samman och göra det tillsammans”. Så gick snacket.

Vad ser du som nyckeln i själva lagbygget?

– Vi har haft fyra slagkraftiga femmor och två bra målvakter. Vi har egentligen haft allt som behövts för att gå upp i Hockeyallsvenskan.

– Det är bara att kolla igenom spelartruppen. Det är ett väldigt slagkraftigt Hockeyettan-lag så vi skulle bara vara med i slutet och kriga om en plats i Hockeyallsvenskan.

Sanslöst drama: “Längsta minuterna i mitt liv”

Kvalserien till Hockeyallsvenskan blev ett sällan skådat drama. Inför tionde och sista omgången hade Kalmar, Väsby, Hudiksvall och Nybro alla 16 poäng.

– Vi började med en förlust, men lyckades studsa tillbaka igen då vi mötte Kalmar. Där gjorde vi nog vår bästa match i den här kvalserien, när vi stängde ner Kalmar och vann med 3–0 hemma.

– Sedan har det gått väldigt mycket upp och ner, men på något vänster har vi avgjort matcher sent och lyckats stänga ner några lag när det väl gällde. Vi tog poängen vi behövde göra och hittade vägar att vinna matcher även om vi inte spelade på topp.

– Det är matchen mot Kalmar hemma och sista perioden mot Piteå som var riktigt bra. Resten var upp och ner.

Nybro var inför sista matchen mot Piteå tvingade att vinna och dessutom göra en hel del mål för att ens ha chansen att gå upp i Hockeyallsvenskan. Inför tredje perioden ledde Nybro med 1–0, men sedan var det ”ketchupflaskan i topp”.

Nybro vann den perioden med 5–1.

– Jag hade hört i ”powerbreaken” att vi behövde göra några mål till. När slutsignalen gick hade jag inte en aning om hur det hade gått eftersom jag stod lite avskilt där bak i målet.

– Sedan fick jag info om att det var runt sju minuter kvar mellan Kalmar och Väsby. När vi satt där och tittade på storbildskärmen och väntade på resultatet mellan Väsby och Kalmar upplevde jag längsta minuterna i mitt liv.

– Vi satt på isen och följde den matchen. Väsby gjorde 2–3 med ett par minuter kvar. Då visste vi att Kalmar behövde göra två eller tre mål om dom skulle gå upp. Då kände vi att nu var det på gång, men vi ville inte tro för mycket allt för högt innan det var helt klart.

Eltonius och lagkamraterna i väntan på Kalmars slutresultat. Foto: Bildbyrån

Går det att klä ord på känslan då allt var klart?

– Det kändes inför matchen att vi var det lag som hade sämst utgångspunkt även om vi skulle möta Piteå som inte hade något att spela för. Vi hade ganska många mål upp på till exempel Väsby och Kalmar.

– Känslan går inte att riktigt beskriva även om jag nu tagit in att vi lyckades göra det. Det var ren glädje efteråt och en obeskrivlig känsla.

Du är lite hes idag, hur har firandet varit?

– (Skratt) Vi firade nog hela natten efter matchen. Sedan blev vi avtackade på torget här i Nybro framför fansen och folket här. Efter det har vi festat vidare och jag börjar bli lite sliten, men det är kul.

Hur ser du på din säsong?

– Jag är såklart nöjd med min säsong. Jag sajnade ett nytt kontrakt och har haft ett bra samarbete med Robin (Johansson) som även var här förra säsongen. Jag har trivts bra med honom och Malte som målvaktstränare.

– Säsongen har gått rakt uppåt hela tiden. Jag har tagit steg och hittat en jämnhet i mitt spel. Sedan fick jag ett lite större förtroende under slutspelet och har växt med det. Jag kan inte vara mycket nöjdare än vad jag är med min säsong just nu.

Hyllar Nybro: “Märkt hur mycket det här betyder”

Senast hockeysverige.se träffade Pontus Eltonius spelade han för Huddinge, men skulle även upp och spela med AIK i Hockeyallsvenskan. Det här var 2019. Men det blev bara en säsong ytterligare i Stockholm innan göteborgaren valde att skriva på för Nybro.

– Jag hade kört fast och kom inte någonstans. Framför allt behövde jag hitta en Hockeyettan-klubb i södra serien. Jag kände att det skulle vara tajtare matcher där och en högre nivå sett över hela säsongen.

– Det var vad som lockade mig, men också att gå till en klubb som har hugg på att gå upp till Hockeyallsvenskan och att då få vara med på den resan.

Pontus Eltonius under Huddinge-tiden. Foto: Ronnie Rönnkvist

Pontus Eltonius är även imponerad över hockeyintresse som idag finns i Nybro.

– Intresset är jättestort. Vi har haft nästintill fullsatt under våra elva senaste matcher. Vi har haft över 2 200 personer på matcherna och då tar arenan 2 380.

– Jag har verkligen märkt under det här firandet hur mycket det här betyder för folket i den här staden. Alla runtomkring har kämpat länge för det här. Det är jättekul och jag tycker Nybro som stad och klubb är välförtjänta av det här.

Både Nybro och Kalmar i kvalserien, hur stor är hockeyrivaliteten i det här området och egentligen hela Småland?

– Det är en rivalitet mellan Kalmar och Nybro. Kalmar ligger bara 20 minuter härifrån. Det har varit ett väldigt bra tryck på matcherna mellan oss, slutsålt nästan direkt när biljetterna släppts och fullsatt varje gång.

– Det har varit jätteroliga matcher att spela. Det är extra kul att spela matcher som gäller extra mycket för folk.

Ditt kontrakt med Nybro har nu gått ut, hur går tankarna framåt?

– (Skratt) Vi får se vad som händer. Jag har inte släppt det här firandet ännu. Jag vet ingenting just nu, men mitt mål är att spela i Hockeyallsvenskan nästa säsong och då gärna med Nybro, avslutar Pontus Eltonius.

