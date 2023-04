ANNONS

I går bärgade Nicklas Rahm SM-guld med Växjö Lakers.

Säsongen ser dock inte ut att vara över för tränaren – som enligt Smålandsposten kommer att ingå i Sam Hallams VM-stab.

Nicklas Rahm har tidigare under säsongen ryckt in som assisterande tränare till förbundskaptenen Sam Hallam under Beijer Hockey Games i Malmö. Nu ser Växjös guldtränare ut att få göra sin tidigare tränarpartner sällskap även i VM.

Enligt Smålandsposten fortsätter Rahms säsong efter SM-guldet med Växjö, då han enligt tidningen kommer att ingå i Hallams ledarstab under VM-turneringen i Tammerfors och Riga.

– Vi får se under de närmaste dagarna. Men det är väl ambitionen att jag ska det, ja, säger Rahm.

– Det är en bra chans och möjlighet. Jag får ta med den energin som vi har skapat här i dag (läs: i går).

47-åringen var assisterande tränare åt Sam Hallam under fyra säsonger i Växjö och har även haft huvudtränarjobbet i HV71 under sin tränarkarriär.

Utöver Hallam och Nicklas Rahm ingår även Stefan Klockare på Tre Kronors tränarbänk i VM.

TV: Se det bästa från Erik Karlssons säsong