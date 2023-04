ANNONS

Efter endast ett år med Fredrik Glader vid rodret tvingas Tingsryd till förändring på tränarsidan. I ett pressmeddelande går man ut med att tränare bryter sitt kontrakt.

– Just nu kan jag inte fortsätta leda laget som jag hade önskat, säger Glader.

Tingsryd vann 4–2 i matcher mot Västervik och säkrade därmed sitt kontrakt i HockeyAllsvenskan till nästa säsong. Men trots detta kommer man nu att behöva leta efter en ny tränare.

På sin hemsida meddelar klubben att Fredrik Glader väljer att bryta sitt kontrakt och lämna - ett år i förväg.

– Som min familjesituation ser ut just nu, så blir det svårt att få ihop med min anställnig i Tingsryds AIF. Det har till stora delar att göra med avståndet hem, och möjligheten för mig att finnas där oftare för min familj, som läget är just nu. Jag har trivts bra i Tingsryd och en fin känsla för klubben har byggts upp inom mig, men just nu kan jag inte fortsätta leda laget som jag hade önskat. Kanske möts våra vägar igen i framtiden, säger Fredrik i pressmeddelandet.

Glader är född i Malmberget och har tidigare varit tränare för Luleås SDHL-lag. Precis innan flytten till Tingsryd hade han haft rollen som sportchef i MoDo och huvudtränare för norska Comet Halden.

