ANNONS

Daniel Öhrn lämnar Tingsryd - men blir kvar i HockeyAllsvenskan. Den rutinerade forwarden är klar för Östersund.

– Centerlinjen är en viktig del i ett lagbygge och därför känns det väldigt kul att kunna presentera Daniel som första nyförvärvet, säger sportchef Per Tagesson till klubbens hemsida.

Daniel Öhrn kom till Tingsryd för första gången 2017, där han gjorde två säsonger innan flyttlasset gick vidare till Västerås. Inför säsongen 2021/22 återvände centern till klubben och utsågs till lagkapten.

Efter totalt fyra säsonger och 191 matcher för klubben stod det häromdagen klart att Öhrn och Tingsryd går skilda vägar.

Nu är forwarden klar för en ny klubb. Han har skrivit på för den här säsongens nykomling Östersund, till kommande säsong.

– Jag ser en stor uppsida med Öik och tror att föreningen och laget har något bra på gång. Att vara nykomling i ligan är inte lätt, och nu när första året är avklarat känns det spännande att få vara med på etableringsfasen för klubben, säger Öhrn.

“Det kommer vi behöva”

30-åringen slutade fyra i Tingsryds interna poängliga den här säsongen, då han producerade sex mål och totalt 23 poäng på 40 hockeyallsvenska matcher. I kvalspelet mot Västervik stod sedan centern för fem poäng (2+3) på sex matcher för Tingsryd. Som bäst har Öhrn gjort 31 poäng under en allsvensk grundserie. Det var 2018/2019.

– Han är en stark skridskoåkare, driver spel, är skicklig och bra på att hitta sina medspelare med luriga passningar. Han visade under play out att han är en ledare i viktiga matcher och det kommer vi behöva när vi nu går för att etablera oss i den här ligan, säger sportchefen Per Tagesson.

TV: Var Luleås säsong ett tillfälligt snedsteg?