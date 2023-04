Det blir inget mer spel i matchserien mot New York Islanders för Teuvo Teräväinen. Detta efter att den finske forwarden fått handen avslagen av Jean-Gabriel Pageau.

– Han måste opereras i morgon (läs: i dag), säger tränaren Rod Brind'Amour till News Observer.

Carolina Hurricanes har kopplat ett rejält grepp om matchserien mot New York Islanders och leder med 2–0 i matcher efter att Jesper Fast avgjorde nattens möte i övertidsspel.

Det fanns dock smolk i nattens glädjebägare för Hurricanes. I slutskedet av den tredje perioden träffades forwarden Teuvo Teräväinen så pass illa av en slashing från Jean-Gabriel Pageau att han bröt handen.

– Han är borta. Han blev slashad och bröt handen. Han har pucken, tar ett skott och killen (Pageau) delar ut ett yxhugg. Jag vet att vi fick alla powerplays, så de kommer inte ta den där och ge oss ett fem-mot-tre-läge, men titta på videon. Han blir borta resten av matchserien och han måste opereras i morgon (läs: i dag). Jag är lite irriterad, om jag ska vara ärlig, säger tränaren Rod Brind'Amour till News Observer.

Teräväinen har inlett Stanley Cup-slutspelet i Hurricanes toppkedja med Sebastian Aho och Seth Jarvis, där han i den andra matchen var +2 i plus/minus-statistiken och hade noterats för två skott på mål på de dryga 15 minuter han spelade i match två.

This is the play, during the #Canes' late third period man advantage, where the injury occurs, per Brind'Amour.



J.G. Pageau is the Islander who whacks #86. pic.twitter.com/FSTHg2L39v