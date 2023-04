Michael Bunting delade ut en huvudtackling på Erik Cernak i Torontos storförlust mot Tampa under natten till tisdag. Nu stängs Leafs-forwarden av i tre matcher.

Det var med drygt fyra minuter kvar att spela av den andra perioden som Torontos forward Michael Bunting sänkte Tampa Bays back Erik Cernak med en huvudtackling. Spelarna skrinnade mot en lös puck i ena sarghörnet när Bunting delade ut en tackling på den slovakiske backen som träffade illa på Lightning-försvararen

Cernak blev liggandes på isen efter smällen och kunde inte återvända till spel i Lightnings 7–3-seger, medan Bunting fick ett matchstraff för tacklingen.

Nu straffas Bunting ytterligare.

Via sin hemsida meddelar NHL att Toronto-forwarden stängs av i tre matcher för tilltaget, vilket innebär att 27-åringen inte kommer att vara tillbaka i spel för Maple Leafs förrän match fem i konferenskvartsfinalen mot Lightning.

Michael Bunting var Torontos överlägset mest utvisade spelare i grundserien, då han drog på sig 103 utvisningsminuter på 82 matcher. Lagets näst mest utvisade spelare var Mark Giordano, som i sin tur samlade på sig 53 utvisningsminuter. Buntings 103 utvisningsminuter gav honom en tiondeplats i NHL:s totala utvisningsliga den här säsongen.

Erik Cernak väntas inte komma till spel i matchen mellan Tampa Bay och Toronto under natten till fredag, svensk tid.

