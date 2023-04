ANNONS

Trots storspel i slutspelsdebuten för ett par dagar sedan valde Minnesota Wild att peta Filip Gustavsson till förmån för Marc-André Fleury i den andra matchen mot Dallas Stars. Då släppte veteranen in sju mål i 3–7-förlusten.

– Det är pinsamt för min del att släppa in sju mål, säger Fleury till Star Tribune.

Filip Gustavsson stod för en av tidernas bästa slutspelsdebuter när han för ett par dagar sedan räddade 52 skott i Minnesotas övertidsseger (3–2) mot Dallas. Trots succédebuten valde Wilds tränare Dean Evason att åsidosätta svensken till matchseriens andra möte i Dallas och i stället satsa på veteranen Marc-André Fleury mellan stolparna.

Det blev ett drag som inte föll väl ut för Wild.

Veteranmålvakten hade en tuff dag på jobbet och fick se sju puckar slinka förbi honom när Stars körde över Wild med 7–3 i natt. Fleury räddade 24 av 31 skott.

– Det är pinsamt för min del att släppa in sju mål på det här sättet i slutspelet. Jag ville komma in och ge mitt lag chansen att vinna, men det lyckades jag inte med. Jag släppte in för många mål, säger Fleury till Star Tribune.

Finländarnas uppvisning: Nio poäng

Roope Hintz hade en minnesvärd kväll för sitt Dallas, då skarpskytten stod för ett hattrick samt en assist i Stars storseger. Även landsmannen Miro Heiskanen hade en storartad match, då den finländske backen noterades för totalt fyra passningspoäng i matchen.

Totalt noterades Stars finländare för nio poäng i matchen, då även Joel Kiviranta noterades för en assistpoäng i storsegern.

Oskar Sundqvist och Marcus Johansson sköt varsitt mål för Minnesota, medan Gustav Nyquist stod för två assist.

Dallas Stars – Minnesota Wild 7–3 (2–1, 4–2, 1–0)

Dallas: Roope Hintz (3), Jevgenij Dadonov (2) Tyler Seguin, Jamie Benn.

Minnesota: Oskar Sundqvist, Marcus Johansson, Frederic Gaudreau.

Matchserien står 1–1 i matcher.

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.