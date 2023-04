Boston Bruins ser ut att få klara sig utan lagkaptenen Patrice Bergeron igen.

Bergeron är nämligen skadad och missar åtminstone nattens match mot Florida Panthers.

Boston Bruins har varit NHL:s överlägset bästa lag den här säsongen och slog flera rekord som grundseriens bästa lag genom tiderna.

Inför Stanley Cup-slutspelet har det dock varit stökigt inom klubben då sjukdom har härjat i truppen. Lagkaptenen Patrice Bergeron missade då den första slutspelsmatchen och anledningen sades vara sjukdom.

Men nu står det klart att Bergeron missar även den andra slutspelsmatchen och nu uppges han i stället vara skadad. Bostonkaptenen tränade inte med laget under dagen utan var bara ute på isen själv.

– Det är svårt att hålla honom utanför laguppställningen för han är ett sånt proffs och vill alltid spela. Självklart så vill vi alla se honom spela men något som är fantastiskt med honom är att han kan lägga sina personliga känslor åt sidan och fortfarande leda gruppen som han gör. Det säger en del om hans ledarskapsegenskaper, säger coachen Jim Montgomery.

Patrice Bergeron will not play in Game 2 against the Panthers due to injury, per Bruins head coach Jim Montgomery. pic.twitter.com/E9qdZc6fjf