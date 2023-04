Det utspelade sig otäcka scener i den första slutspelsmatchen mellan Vegas Golden Knights och Winnipeg Jets.

Jets-forwarden Morgan Barron fick en skridsko i ansiktet och tvingades sy åtminstone 75 stygn – innan han återvände till spel i matchen.

– Det ser ut som att han har blivit attackerad av en haj, säger lagkamraten Adam Lowry.

Winnipeg Jets vann den första slutspelsmatchen mot Vegas Golden Knights med hela 5-1.

Men efteråt handlade det mesta av snacket om forwarden Morgan Barron och den otäcka sekvens som inträffade halvvägs in i den första perioden.

Det var en situation precis i Vegas målgård där Winnipeg försökte trycka in pucken över mållinjen och nästan alla spelare på isen var i eller runt målgården. Vegasmålvakten Laurent Brossoit låg på mage med sina skridskor uppe i luften. Då föll Morgan Barron framåt och landade med sitt ansikte rakt på målvaktens ena skridsko.

Barron började direkt blöda och åkte ut till bänken för att få medicinsk vård efter att ha fått ett stort skärsår i ansiktet, precis bredvid sitt högra öga.

– Det enda jag brydde mig om just då var att se om pucken gick över linjen för det var väldigt nära. Jag såg skridskon komma där, det var bara en olycklig situationen. Den första tanken jag hade var om ögat klarade sig och det viktigaste är att jag kan se fortfarande, säger 24-åringen om situationen efter matchen.

Morgan Barron's helmet, post-game. You can see blood on the straps and around the ear hole.



I asked how that gets cleaned up.



"Peroxide, probably."https://t.co/F2vs80GNk7 pic.twitter.com/1sC6fEpeIj