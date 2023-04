Vancouver Canucks har nu två spelare vid namn Elias Pettersson på kontrakt.

Den 19-årige Örebrotalangen skriver nämligen sitt första NHL-kontrakt med Canucks.

– Vi gillade verkligen vad vi såg av honom på isen både för sitt land på JVM samt då han spelade viktiga minuter i SHL, säger Vancouvers svenske general manager Patrik Allvin.

I Vancouver Canucks finns redan Elias Pettersson som är en av NHL:s bästa offensiva spelare.

Nu gör Vancouver klart med ytterligare en Elias Pettersson då NHL-klubben skriver kontrakt med 19-årige Örebrobacken.

Elias Pettersson den yngre tecknar nämligen ett treårigt rookieavtal med Vancouver.

– Vi är väldigt glada att sajna Elias då han tar ytterligare ett steg framåt i sin hockeykarriär. Vi gillade verkligen vad vi såg av honom på isen både för sitt land på JVM samt då han spelade viktiga minuter i SHL. Vårt utvecklingsteam är spända på att få jobba vidare med honom och skapa en starkare relation och bygga på hans starka vilja att lära sig och bli bättre, säger Vancouvers svenske general manager Patrik Allvin.

