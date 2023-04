ANNONS

Inte sedan i slutet av november har Erik Källgren spelat NHL-hockey med Toronto. Lagom till när Maple Leafs i natt drar igång Stanley Cup-slutspelet kallas den svenske burväktaren upp av NHL-klubben.

Erik Källgren spelade sin senaste NHL-match i slutet av november, då han räddade 25 av 26 skott i en 4–1-seger borta mot Pittsburgh Penguins. Sedan dess har det blivit uteslutande AHL-spel för Växjös tidigare guldmålvakt, som spelade totalt 24 matcher i farmarligan för Toronto Marlies den här säsongen.

När Toronto i natt drar igång Stanley Cup-slutspelet mot Tampa Bay Lightning så kommer Källgren att finnas med i bakgrunden. Under tisdagseftermiddagen meddelade NHL-klubben att man valt att kalla upp Källgren som lagets nödlösningsreserv under Stanley Cup-slutspelet.

Hjärnskakningsproblematik för Murray

Källgren är tredjemålvakt i Maple Leafs, där Ilja Samsonov väntas bli målvaktsvalet mot Lightning med Joseph Woll som reservmålvakt. Toronto saknar alltjämt dubble Stanley Cup-vinnaren Matt Murray som dras med hjärnskakningsproblematik.

26-årige Källgren har spelat tio NHL-matcher med Maple Leafs den här säsongen och står noterad för en räddningsprocent på 89,8 procent samt ett snitt på 2,67 insläppta mål per match. I AHL har Källgren räddat 88,3 procent av skotten han ställts inför, samtidigt som han släppt in 3,26 mål per match.

