ANNONS

Los Angeles snodde en bortamatch direkt, i serien mot Edmonton. Mycket tack vare Adrian Kempe, som gjorde två mål i förlängningssegern.

Det var Alex Iafallo som, på passning från Viktor Arvidsson, vid 07:30-tiden direktsköt in det avgörande 4-3-målet i förlängningen. Det var Alex Iafallo som då såg till att Los Angeles fullbordade sin vändning från 1-3 till seger - och som gjorde att de snodde en match på bortaplan per omgående.

Men i övrigt handlade det mesta om Adrian Kempe. Kempe avslutade grundserien med ett hattrick och vann därmed svenskarnas skytteliga på 41 kassar. Under tisdagsmorgongen visade han med all önskvärd tydlighet att han konserverat målformen in i slutspelet också.

Dubbla mål av Kempe

Först backhandsköt han in reduceringen till 1-2 i början av den tredje perioden. Sen slog han till igen, och reducerade till 2-3 med knappt nio minuter kvar att spela. Han fanns sedan på isen när Anze Kopitar kvitterade till 3-3 med bara 17 sekunder kvar - och han fanns givetvis också på isen när Alex Iafallo avgjorde matchen drygt nio minuter in på förlängningen.

På de två sistnämnda målen hade Viktor Arvidsson pasnsingspoäng. Men det var just Kopitar som var matchens verkliga gigant. Lagkaptenen var alltså den som kvitterade till 3-3 i slutsekunderna. Dessutom fick han med sig assistpoäng på samtliga övriga tre Los Angeles-mål i 4-3-vinsten.

Edmontons mål gjordes av Leon Draisaitl, som blev tvåmålsskytt, och Evan Bouchard. Connor McDavid lämnade isen poänglös. Han avslutade NHL-säsongen med poäng i 16 (!) raka matcher.