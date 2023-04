ANNONS

Växjö kopplar ett rejält grepp om SM-finalserien.

Bortalaget stängde ner Skellefteå i kvällens match för att vinna med 1-0 – och ta ledningen med 2-0 i matcher.

Efter maratonmatchen i lördags hade Växjö tagit ledningen med 1-0 i matcher mot Skellefteå i SM-finalen sedan Keegan Lowe blivit oväntad hjälte. Nu hade Växjö då chansen att koppla grepp om serien vid seger under måndagskvällen medan Skellefteå kunde kvittera finalen.

Växjö kopplar då ett fast grepp om finalserien genom att vinna den andra matchen med 1-0 för att skaffa sig en 2-0-ledning i matcher.

Det blev bra start på matchen för Skellefteå som skapade tryck ner mot Växjös mål. Bortalaget fick sedan spela powerplay men lyckades inte riktigt skapa några farliga målchanser.

Efter nästan 13 minuters spel bröts sedan målnollan i matchen. Växjö kom upp i en kontring och Dan Sexton prickade krysset med ett nästintill perfekt skott för 0-1 i matchen och Lakers hade tagit ledningen.

Dan Sexton kommer med fart och öppnar målskyttet i matchen 🔥 pic.twitter.com/Cu0CNK5syz — C More Hockey (@cmorehockey) April 17, 2023

Skellefteås frustration: “Växjö vill spela fotboll”

Strax därefter fick Skellefteå ett jätteläge att kvittera men Emil Larmi räddade på något sätt trots att Albin Sundsvik sköt ett skott mot ett i princip vidöppet mål. Larmi stoppade pucken precis på mållinjen och efter videogranskning bedömdes det att pucken inte passerat mållinjen.

Skellefteå var därmed i underläge efter första perioden.

– Det är en jämn och tät match. Vi försöker trycka upp tempot och göra det bästa vi kan. De får ett mål på en rusch och vi försöker bara mala på och ta med oss bra saker in i andra perioden, säger Skellefteås lagkapten Oscar Möller till C More i pausen och verkar sedan lite frustrerad över hur Växjö agerar ute på isen:

– Växjö vill ju vända om, dra ner på tempot och spela fotboll liksom. Det gäller att vi ligger på dem och får dem att chippa ut puckar så att vi kan vända, säger Möller.

Var är pucken? 🤯 pic.twitter.com/unH4kzmQIL — C More Hockey (@cmorehockey) April 17, 2023

“Grymt bra läge för oss”

I den andra perioden kom återigen Skellefteå ut och jagade efter ett kvitteringsmål men Växjö var återigen väldigt skickliga på att stänga ner sina motståndare och hemmalaget kom inte till så många klara målchanser.

Växjö fick återigen chansen i powerplay men fick inte alls PP-spelet att stämma och hade väldigt svårt att skapa farliga chanser i numerärt överläge. Faktum är att Växjö inte gjort ett enda mål i powerplay mot Skellefteå på sex matcher den här säsongen.

Skellefteå hade ett antal chanser men Emil Larmi fortsatte hålla tätt och Växjö behöll sin ledning efter 40 spelade minuter, något som stjärnbacken Lukas Bengtsson var nöjd över.

– Det är grymt bra läge för oss, då gäller det bara att fortsätta spela. Jag tycker vi drar ner deras fart, spelar oss ur situationer och håller dem på utsidan, säger Bengtsson till C More och förklarar sedan hur laget ska få till sitt powerplay:

– Jag tror vi måste göra det lite enklare. Skellefteå gör det jävligt bra så vi måste hitta de enkla vägarna och få några skott.

Hemmalaget behövde dock flytta upp sina positioner i hopp om att kunna kvittera matchen – och finalserien.

– Jag tycker ändå att vi har börjat helt okej i den här matchen. Vi är helt klart med i matchen och det hade lätt kunnat stå 1-1 eller 2-1 till oss. Det gäller att fortsätta jobba på, gnugga och skapa lägena, säger Skellefteås Pär Lindholm till C More och fortsätter:

– Vi måste ta bra beslut genom mittzon, inte spela så komplicerat utan bara flyga igenom. Slå ut den på kanten och driva in pucken. Vi måste få folk på kassen och sedan upp på backen, skjuta och sedan in för att styra eller slå in en retur. Det är inga magitrick egentligen.

Larmi håller nollan – Växjö två vinster från guld

I den tredje perioden gjorde Växjö det som Växjö gjorde bäst och spelade supersolitt försvarsspel och höll Skellefteå på en armslängd genom att inte tillåta västerbottningarna att skapa heta målchanser.

Skellefteå försökte jaga en kvittering men lyckades inte komma till några bra lägen att göra mål. Växjö å sin sida ägnade sig nästan endast åt att minska ytorna för sina motståndare och behålla sin ledning. Skellefteå fick ett par chanser i slutet men då stod målvakten Emil Larmi emot.

I slutet tog Skellefteå ut målvakten och skapade stort tryck ner mot målet i hopp om att sätta 1-1. Då radade västerbottningarna upp flera bra målchanser men Lakers lyckades hålla undan ändå.

Växjö vinner därmed den andra finalmatchen med 1-0 efter att Emil Larmi storspelat och hållit nollan igen. Det är finländarens tredje nolla i SM-slutspelet och totalt elfte nolla den här säsongen. Han räddade alla 26 skott som han fick på sig i kvällens match.

Skellefteå måste nu göra precis som de gjorde i semifinalen mot Örebro och vände 0-2 i matcher till avancemang. Växjö är däremot bara två segrar ifrån ett nytt SM-guld. Nästa match i finalserien spelas nere i Småland på torsdag.

Skellefteå – Växjö 0–1 (0-1,0-0,0-0)

Skellefteå: –

Växjö: Dan Sexton.

Växjö leder serien med 2-0 i matcher.

