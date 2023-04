ANNONS

Skellefteå vände 0-2 i matcher till avancemang i semifinalen mot Örebro.

Nu måste de göra det igen mot Växjö för att vinna SM-guldet.

– Vi måste ha kvar tron, säger Skellefteås tränare Robert Ohlsson.

Efter 3-2 hemma i Växjö i lördags så vann smålänningarna nu även uppe i Skellefteå med 1-0 för att skaffa sig en 2-0-ledning i matcher.

Det innebär att Skellefteå nu återigen är i ett tufft läge.

I finalserien mot Växjö har Skellefteå haft stora problem att få hål på målvakten Emil Larmi och Växjös oerhört solida försvarsspel. De gjorde två mål i första perioden av den första finalen – men därefter har Skellefteå inte gjort mål på nästan sju perioder – då det har gått nästan exakt 140 minuter sedan Skellefteå gjorde mål på Larmi.

Skellefteås tränare Robert Ohlsson menar då att det är just anfallsspelet som måste bli bättre.

– Vi ville göra mål och ha lite frejdigare anfallsspel. Vi måste analysera och se om vi kan få lite mer jävlaranamma och drag i spelet. Jag tycker att det saknas den här “fladdrar i tröjan-farten”. Samtidigt drar Växjös positionsspel ner farten lite också men jag tycker att vi kan tillverka mer målchanser än vad vi gör och ligga lite närmare dem. Vi ligger lite för långt ifrån i vårt presspel, där är jag inte riktigt nöjd. Sedan gäller det att släppa ner axlarna och spela pucken bättre så att man skapar fler lägen, säger Ohlsson till C More.

Även om Växjö är väldigt bra på att stänga ner sina motståndare så kan Skellefteå också bättre och nu ska de snickra ihop en plan för att spräcka den där långa nollan.

– Det är klart att man vill se att vi har lite mer fart och fläkt i spelet än vad vi har nu. Samtidigt så gör Växjö det bra. Nu har vi några dagar på oss att hitta ett sätt att göra mål. Jag tycker ändå att det ser helt okej ut bakåt men det är framåt vi måste få in någon mer puck.

“Har moralen för att vända det här”

Nu ligger Skellefteå under med 0-2 i matcher, precis som de gjorde i semifinalserien mot Örebro. Då lyckades de vända och vinna med 4-2 i matcher som det blott fjärde laget i SM-slutspelets historia. Nu måste de alltså upprepa vändningen.

– Nu är det som det är. Det är bara att samla energi till att göra en grym match och sno en här direkt för att ta oss tillbaka in i serien. Vi har varit här förut och vi har moralen för att vända det här, säger backstjärnan Jonathan Pudas till C More.

– Vi ska göra det jävligt svårt för dem att bli av med oss. Det är fullt fokus på en match i taget. Vi ska inte uppfinna hjulet igen utan hitta någon skitpuck och få in den. Vända på alla stenar och se till att vinna nästa match.

Robert Ohlsson menar att de måste behålla självförtroendet inom laget.

– Vi måste ha kvar tron så att man inte blir för låg när man förlorar utan ha en tro på sig själv och på gruppen. Sedan måste man justera lite för att få mer skridskoåkning in i anfallszon och lite bättre returarbete, säger tränaren.

Match tre spelas i Växjö på torsdag.

