ANNONS

För fem år sedan lyfte han Le Mat-pokalen mot taket i Skellefteå.

Nu blickar Växjös Viktor Fasth mot en ny final mot västerbottningarna - från sidan av isen.

– Efter att vi tog oss vidare där har vi vuxit för varje match som har gått, säger 40-åringen.

15.15 under lördagen släpps pucken i SM-finalens första möte mellan Växjö och Skellefteå. Ett möte som på förhand ser ut att bli extremt tufft, men som även blir en chans för Skellefteå att ta revansch från SM-finalförlusten mot just Växjö, 2018.

– Det är förväntansfullt. Det är kul att det ska dra igång igen nu när vi har haft några dagar emellan. Det ska bli spännande, säger Växjös tvåfaldiga SM-guldvinnare Viktor Fasth då hockeysverige.se når honom.

2018 var det just Viktor Fasth som fick lyfta Le Mat-pokalen mot taket i Skellefteå efter en säsong då han fått Honken Trophy, priset till ligans bästa målvakt.

Men under finalserien fick han sitta vid sidan och se hur hans ersättare Viktor Andrén storspelade sig till tre nollor och endast släppte in ett mål under de fyra mötena.

– I det slutspelet gick det vår väg. Vi vann första kvarten med 4–1 i matcher (mot Brynäs) och semifinalen blev 4–0 i matcher (mot Malmö), så vi hade ett väldigt ”flow” i laget, ett fantastiskt bra lag, säger Fasth och fortsätter:

– Vägen vi har haft i slutspelet i år har varit lite krokigare med tanke på att vi har spelat fler matcher. Vi har fått kämpa för det ordentligt. Men att ta det i match sju mot Luleå, det är något som bygger karaktär i gruppen också. Man har märkt det på gruppen också, vi klarar av den serien med den pressen på sig som serieledare mot ett sämre rankat lag. Det är en mental aspekt i det hela, men jag tycker att efter att vi tog oss vidare där har vi vuxit för varje match som har gått. Allt kan hända i ett slutspel, det är det som är så härligt med hockey.

Fasth har under denna säsong haft en annorlunda roll. Ett år efter att skridskorna hamnade på den berömda hyllan klev han tillbaka in i Växjös ledarstab för att delvis jobba med ungdomslagets målvakter.

"Där måste vi matcha dem"

Men sjävklart har han följt A-lagets framfart under säsongen.

– Jag tycker att vi verkligen har fått kämpa för det. Vi har mött både Luleå och Frölunda som har kastat allt de har mot oss. Vi har passerat två bra lag och fått kämpa väldigt hårt föra att klara av det. Det kommer bli minst lika tufft nu mot Skellefteå. De är ett riktigt bra lag. Det har varit ett tufft och tajt slutspel i alla matchserier man har följt.

Viktor Fasth efter SM-guldet 2018. Foto: Bildbyrån.

Vad blev avgörande till att ni tog finalplatsen?

– Mot Frölunda tycker jag att vi löser deras press på ett bra sätt i sista matchen och håller oss tålmodiga. Sen har vi giftiga spelare som förvaltar de chanser vi får. Det tycker jag också är väldigt starkt gjort.

Vad tror du vi kommer att få se för matcher?

– Tuff och tajt slutspelshockey. Två lag som inte vill bjuda på så mycket och sedan förvalta sina chanser. Det är klyschorna. Special teams brukar bli avgörande, det gäller att sätta dit de chanserna man får. Vi vet att Skellefteå är ett starkt defensivt lag och är hårt jobbande, så där måste vi matcha dem.

De blir avgörande: “Fullt med matchvinnare"

Precis som tidigare nämnt var förra finalmötet mellan lagen en serie där det främst var målvakten, Viktor Andrén som blev avgörande.

Nu väntar en finalserie där två av ligans bästa målvakter ska göra upp, Skellefteås Linus Söderström som blev årets vinnare av Honken Trophy och Växjös Emil Larmi som hade bäst räddningsprocent (93,4) i grundserien. Fasth menar att det därmed sjävklart blir de som även denna gång kan bli avgörande.

– Ja absolut, utan ett bra målvaktsspel så tar man sig inte långt i ett slutspel. Emil har varit fantastisk för oss under hela slutspelet. Av det jag har sett av Linus Söderström så har han också gjort en fantastisk insats för Skellefteå. Det är två bra målvakter så här långt i slutspelet och det är en otroligt viktig ingrediens för att kunna gå hela vägen.

Vem har övertaget mellan de två?

– Oj, det är jämnt. Jag är ju färgad i frågan så det är svårt att säga något annat. Det är två riktigt bra målvakter. Båda har starka säsonger bakom sig, så det är en sista matchserie som kommer skilja.

Utöver detta pekar Fasth ut Robert Rosén som en möjlig avgörande faktor i matchserien.

– Det är rätt kul med slutspel tycker jag, ofta blir det lite otippade spelare som kliver fram. Senast vi vann 2021 så hade vi ju Fredrik Karlström, Marcus Sylvegård och Pontus Holmberg som klev fram och bar laget genom finalserien där. Jag tycker det är väldigt öppet nu, men vi har våra ess. ”Robban” (Robert Rosén) är ju en gubben i lådan som dyker upp lite var som helst. Han har ju ett öga för spelet och läser det. Det finns fullt med matchvinnare i det här laget tycker jag.

Får vi se Växjö fira i Skellefteås arena även denna gång?

– Var vi firar spelar inte så stor roll, men vi ska göra allt vi kan för att vi ska få fira i alla fall, avslutar Viktor Fasth.

TV: Finalfeber i Hockeysverige