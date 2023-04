Pittsburgh Penguins missade slutspel för första gången på 17 år.

Nu agerar klubben genom att sparka hela sportsliga ledningen då presidenten Brian Burke, general managern Ron Hextall och assisterande general managern Chris Pryor alla får sparken.

Pittsburgh Penguins hade gått till slutspel i 16 raka säsonger men efter att ha förlorat säsongens två sista matcher mot bottenlagen Chicago Blackhawks och Columbus Blue Jackets så stod det klart att Pittsburgh missar slutspel för första gången sedan 2006.

Nu agerar då Pittsburgh.

På sin hemsida bekräftar klubben att presidenten Brian Burke, general managern Ron Hextall och assisterande general managern Chris Pryor alla får sparken.

“Vi är tacksamma för Brain, Ron och Chris och det jobb de har lagt ner i klubben de två senaste säsongerna men vi känner att det här laget skulle må bättre av att få en ny sportslig ledning. Även om den här säsongen har varit en stor besvikelse så tror vi på kärnan med spelare i klubben och vi har därför fortfarande ett mål om att utmana om Stanley Cup”, säger ägarna John Henry och Tom Werner från Fenway Sports Group.

The Penguins have relieved President of Hockey Operations Brian Burke, General Manager Ron Hextall, and Assistant General Manager, Chris Pryor of their duties, it was announced today by Fenway Sports Group.



Details: https://t.co/kqyacgr0Fr pic.twitter.com/fr9dPvCPOK