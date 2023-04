Alexander Suzdalev har gjort poängsuccé bredvid Connor Bedard i WHL-laget Regina Pats.

Nu fortsätter svensken sin säsong i AHL då han ska rapportera till Washingtons farmarlag Hershey Bears.

Förra året draftades Alexander Suzdalev i tredjerunden av Washington Capitals och han skrev sedan NHL-kontrakt och lämnade HV71 för spel i WHL med Regina Pats.

Där blev svensken lagkamrat med supertalangen Connor Bedard, som kommer draftas som etta i NHL-draften till sommaren. Suzdalev hittade då bra kemi med Bedard och de bildade ett fruktat radarpar.

Suzdalev var Reginas näst bäste målskytt och poängplockare bakom Bedard då svensken gjorde 38 mål och 86 poäng på 66 matcher. Han slog då nytt poängrekord av en svensk i WHL, tre poäng bättre än Oscar Möller som hade rekordet tidigare. Suzdalev gjorde också tio poäng på sju matcher i WHL-slutspelet.

Regina Pats förlorade dock serien mot Saskatoon Blades i slutspels första runda och deras säsong är därmed slut.

Säsongen är dock inte slut för Alexander Suzdalev för nu meddelar Washington Capitals att 19-åringen kallas ner till USA och kommer att ansluta till AHL-laget Hershey Bears där han kommer spela resten av säsongen.

