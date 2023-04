ANNONS

Djurgården går vidare till allsvensk final.

De vinner kvällens match med 6-4 och tar hem semifinalserien mot Björklöven med 4-2 i matcher. Nu ställs DIF mot MoDo i finalen.

Förutsättningarna var klara inför kvällens sjätte semifinal mellan Björklöven och Djurgården. Seger för Björklöven och det blir en ‘game seven’ i Västerbotten – Djurgårdsvinst och de går vidare till final medan Lövens säsong tar slut.

Det blev då seger för Djurgården med 6-4 som därmed säkrar avancemang till den allsvenska finalen efter att ha vunnit semifinalserien med 4-2 i matcher.

Djurgården startade matchen bäst och skapade ett antal chanser. Speciellt i ett två-mot-ett läge där Marcus Krüger kunde skjuta på nästan öppet mål men Björklövens målvakt Joona Voutilainen sträckte ut benskyddet och stoppade pucken.

Strax efteråt fick Björklöven ett friläge och det var vindsnabbe Maxime Fortier som kom fri mot Jesper Myrenberg. Fortier fintade då bort Myrenberg och kunde elegant lägga in pucken i öppet mål.

Trots att Djurgården vann skotten med 11-5 i första perioden var det alltså Björklöven som hade ledningen.

– Vi har ledningen 1-0 men vi måste upp. Vi måste skapa lite längre anfall på dem tycker jag. Vi är nöjda med att leda i varje fall, säger Björklövens Fredric Weigel till C More.

I den andra perioden fick sedan Djurgården utdelning för sina chanser.

Halvvägs in i matchen kom 1-1 då Linus Klasen tog en lös puck nere vid sarghörnet och skickade in en passning till Emil Berglund som höll sig framme och stötte in kvittering.

Kontroversiella målet: “En miss av domarna”

Precis efteråt tog DIF också ledningen. Marcus Krüger spelade bak pucken till backen Cameron Schilling som sköt in pucken för 2-1. Det dröjde endast 49 sekunder mellan de två målen.

Det kom dock att bli kontroversiellt eftersom Marcus Krüger såg ut att greppa pucken med handen, något som ska rendera i en två minuters utvisning. Domarna videogranskade målet – men för målvaktsinterference. Domarna bedömde dock att det inte var interference på målvakten och målet godkändes trots att Krüger stängde handen på pucken.

– Det är en miss av domarna, det är ingen bedömning att göra där utan det är en miss. Det är väldigt olyckligt att det blir mål direkt efter. Det är inte i direkt anslutning till målet utan det är sekvenser innan. Jag förstår att Björklöven upprörda, man får inte greppa pucken på det sättet. Uppenbarligen ser inte domarna det och det får man inte ringa på heller, säger C Mores expert Fredrik Söderström.

Marcus Krüger själv menar att han inte gjorde fel.

– Jag vet inte. Jag försöker bara ta ner den så fort som möjligt. Den ser rätt fin ut. Det är väl hårfint som det har varit i den här serien några gånger, säger Krüger.

Björklöven kom tillbaka efter det kontroversiella målet och Joel Mustonen klev fram och kvitterade till 2-2 med sitt femte mål i slutspelet. Ledningen höll sig dock bara i två minuter.

Precis i slutet av andra perioden fick Djurgården nämligen en offensiv tekning och Emil Berglund vann då tekningen bak till Daniel Brodin som direkt sköt ett skott som smet in bakom Voutilainen och Djurgården hade ledningen 3-2 inför tredje perioden.

Djurgården säkrar final

Djurgården fick sedan en drömstart på tredje perioden då Fredrik Forsberg snappade upp sin egen retur och stötte in 4-2 för att ge DIF en stor fördel inför avslutningen på matchen.

När Stefan Elliott sedan också sköt in 5-2 så var det spiken i kistan för Djurgården. Laget kontrollerade sedan hem matchen i slutet av tredje perioden och kunde vinna den sjätte semifinalen med 6-4.

Djurgården går alltså vidare till den allsvenska finalen där de ställs mot seriesegrande MoDo. Den första finalmatchen spelas i Örnsköldsvik på söndag.

Djurgården – Björklöven 6–4 (0-1,3-1,3-2)

Djurgården: Emil Berglund 2, Cameron Schilling, Daniel Brodin, Fredrik Forsberg.

Björklöven: Daniel Rahimi 2, Maxime Fortier, Joel Mustonen.

Djurgården vidare till final med 4-2 i matcher.

