Stjärnan Jonathan Pudas klev fram när det behövdes som mest. Efter en massiv övertidspress från Skellefteå dundrade backen in 3-2 i period 5.

– Den satt bra, jag tycker vi vinner välförtjänt, säger matchhjälten till C More.

Semifinal fem mellan Skellefteå och Örebro följde mallen. Tajt, intensivt och underhållande.

Den så viktiga matchen började med att närkingarna tog ledningen. Bortalaget kom fram med sina JVM-talanger Leo Carlsson och Milton Oscarson, där den sistnämnda skickade in 1-0.

Hemmalaget kom däremot tillbaka rätt snabbt. Drygt fem minuter senare gjorde Max Lindholm 1-1. Ett resultat som stod sig hela vägen in i den andra perioden.

Där var det återigen gästerna som tog ledningen. Robert Leino visade upp prickskytt av hög rang när han snajpade dit 2-1 i det bortre krysset. Men återigen kom Skellefteå tillbaka. Linus Högberg skickade in en puck från sin backplats som seglade in bakom Jhonas Enroth.

I den tredje perioden var det fortsatt Skellefteå som drev matchen och som hade de hetaste lägena. Vid ett tillfälle var det också 22-10 i skott på mål till hemmalaget.

Pudas avgjorde

Men något mål föll aldrig utan matchen gick till en förlängning.

Där dramat aldrig ville ta slut. Skellefteå var spelförande men Örebro var inte ofarliga. Hemmalaget hade framförallt sista fem minuterna av period fyra en riktigt stark period där man i våg efter våg sköljde över sina gäster. Bland annat hade de två skott i ramverket.

Inte heller här kom dock ett mål. Det trots att västerbottningarna tog sig över 50 skott på mål.

– Där någonstans tänkte man att det skulle avgöras. Vi hade lite flyt och ändå en bra känsla, säger Niklas Eriksson till C More.

BOMBADE in avgörandet

Men, i period fem, efter mer än 80 minuter spelade, klev Jonathan Pudas fram och drämde dit 3-2 och avgjorde matchen. Med samma siffror leder Skellefteå nu matchserien.

– Den satt fint. jag tycker vi vinner välförtjänt. Vi skapar många chanser. Vi maler på och har ett bra tålamod trots att det studsar emot, jävligt skönt.

Nästa match spelas nu på tisdag, då kan Skellefteå stänga serien borta mot Örebro.

