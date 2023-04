Damkronorna revanscherar sig efter fiaskopremiären och vinner med 6-2 mot Ungern.

Lina Ljungblom sköt då fyra (!) mål i matchen – som första svenska VM-spelare någonsin.

– Det var väl inte riktigt det jag räknat med inför den här matchen, säger hon till SVT.

Sverige fick en mardrömsstart på VM då de förlorade i premiären med 6-2 mot Tyskland och lördagens match mot Ungern kom då att bli väldigt viktig för att Damkronorna ska ha chans att nå kvartsfinal.

Då revanscherade sig Sverige stort genom att vinna med 6-2 mot Ungern. Stor hjälte blev Lina Ljungblom som gjorde fyra mål i matchen vilket ingen annan svensk spelare gjort på ett VM.

Ljungbloms succé började direkt då hon gjorde Sveriges två första mål i matchen, 1-0 efter tre minuter och 2-0 efter sex minuter. Ungern kom sedan tillbaka och gjorde två raka mål för att kvittera till 2-2 och det hade blivit fyra mål under matchens första nio minuter.

Damkronorna återtog sedan ledningen och självklart var det Lina Ljungblom som höll sig framme igen. Hon satte 3-2 för Sverige och hade alltså fullbordat ett hattrick på endast 13 minuter. 16-årige stortalangen Hilda Svensson assisterade till alla tre målen.

– Det var väl inte riktigt det jag räknat med inför den här matchen. Jag fortsätter att skjuta. Vissa tycker jag väl att målvakten ska ta men de går in och det är jätteskönt. Hilda hittar ju mig nästan överallt på isen så det är mycket tack vare henne också, säger Ljungblom till SVT.

LJUNGBLOM GETS THE HATTY! 🚨🎊🎉😆 With an assist from Svensson! SVENSSON and LJUNGBLOM can’t be stopped! @Trekronorse leads 3-2 over @hockeyhungary #WomensWorlds #SWEHUN pic.twitter.com/7pQIT24FOz

Linnéa Andersson gjorde 4-2 i slutet av första och när den andra perioden började så kunde Damkronorna gjorde 5-2. Målskytt var Lina Ljungblom återigen, hennes fjärde i matchen.

Fyramålsskytten var dock ändå inte helt nöjd över hur spelet såg ut efter två perioder.

– Jag tycker att vi tappar bort oss lite ibland. De var nära att få några frilägen och vi kan försöka jobba bättre i försvarszon. Vi tappar oss lite där och behöver vara med hemåt så att de inte får de här kontringarna, säger hon.

LJUNGBLOM WITH HER 4TH GOAL! She picks up the loose puck in the neutral zone and fires it home! @trekronorse leads 5-2 over @hockeyhungary #WomensWorlds #SWEHUN pic.twitter.com/w5NXfnOgkG