Djurgården vann den livsviktiga match fyra på hemmaplan. Men en smolk i glädjebägaren är skadan på Matthew Galajda. Målvakten blev pååkt av Alex Hutchings och återvände aldrig till matchen.

– Jag vet inte hur illa det är eller om det är illa överhuvudtaget, säger Johan Garpenlöv.

Carl Lindbom har sedan tidigare skadat sig och det är fortsatt oklart om JVM-målvakten kommer komma tillbaka i spel något mer den här säsongen.

I en uppmärksammad situation har nu även backupen Matthew Galajda gått sönder.

Gästernas Alex Hutchings bröt in framför Djurgårdens mål och körde på vägen över kanadensaren. Det blev då rejält irriterat och hemmalagets Cam Schilling sökte upp lövens retsticka och gav honom några smockor och delade ut ett par väl valda ord. Domarna valde att ta en tvåa på vardera lag efter situationen, något som väckte stor ilska i Djurgården.

– Jag tycker att det ska vara en femma. Målvakten äger den ytan. Sedan att det blir lite slagsmål efteråt, jag tycker att när man kör in så i målvakten så ska man få lite stryk. Man måste försvara sin målvakt. Vi måste försvara våra målvakter, Hutchings går in i ytan och jag tycker det ska vara en femma, sade C Mores expert Mikael Eriksson i sändningen.

– Domarna dömer på isen och tog en tvåminutare. Vi hoppas att det blir rätt beslut och lever med det. Jag vet inte om de kommer granska situationen eller hur de jobbar. Jag är ishockeytränare och inte domare. Jag litar på att de gör det de behöver göra, säger Johan Garpenlöv på presskonferensen.

Hyllar inhopparen: “Gör det jättebra”

In i målet kastades då Jesper Myrenberg, lånet från Linköping som inte hade spelat match på mer en månad innan han kastades rakt in i hetluften.

Djurgården klev upp ett par nivåer efter målvaktsbytet och vände matchen till en 4-3-ledning. Jesper Myrenberg gjorde också ett par räddningar innan Gustav Possler spräckte nollan när han i powerplay tryckte in 4-4 på den första stolpen.

– Han har haft semester och tränat tre, fyra träningar. Med tanke på matchens viktighet gör han det jättebra, säger “Garpen" om sin inlånade målvakt.

Oklart skadeläge

Galna matchen fortsatte och den tredje perioden blev sedan allt annat än händelselös. Daniel Brodin avgjorde matchen med dryga fem minuter kvar innan Lukas Vejdemodrog på sig 27 utvisningsminuter och gav Björklöven ett sju minuter långt powerplay.

Ett ypperligt tillfälle att avgöra.

Men Djurgården spelade uppoffrande samtidigt som Jesper Myrenberg gjorde ett par viktiga räddningar.

– Jag vet inte hur illa det är eller om det är illa överhuvudtaget.

Vad som händer i nästa match på måndag, återstår att se. Om varken Matthew Galajda eller Carl Lindbom är tillgängliga för spel kan det bli så att J20-målvakten Teodor Munther, som just nu spelar J20-SM, blixtinkallas.

