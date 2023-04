ANNONS

Det var galet, intensivt, och händelserikt.

Men till slut vann Djurgården med 5-4 i kvällens semifinal för att kvittera serien mot Björklöven till 2-2 i matcher.

Björklöven hade skaffat sig en fördel i semifinalserien mot Djurgården efter att de vunnit på Hovet i torsdags för att ta ledningen med 2-1 i matcher.

De lyckades då inte skaffa sig matchboll utan Djurgården vinner en galen och svängig match med 5-4 för att kvittera serien till 2-2 i matcher.

Det blev en händelserik första period där Björklöven fick en drömstart på matchen. “Löven” gjorde nämligen mål på sina två första skott i matchen. Gustav Possler satte 0-1 och sedan kom även 0-2 av Alex Hutchings efter bara fyra och en halv minuts spel.

Efter ett tag vaknade sedan Djurgården till liv och började jaga för att komma tillbaka in i matchen. Stefan Elliott sköt in 1-2 och bara 15 sekunder senare var backen i farten igen då han snappade upp sin egen retur och sköt 2-2. Daniel Brodin ramlade dock in i Björklövens målvakt Joona Voutilainen och målet videogranskades. Det bedömdes sedan att kontakten med målvakten var utanför målgården och därför godkändes målet.

Vilken match på Hovet! Stefan Elliott med två snabba mål för @DIFHockeyse 💨 pic.twitter.com/sf9H4BGLZb — C More Hockey (@cmorehockey) April 8, 2023

Stefan Elliott sköt alltså två mål på 15 sekunder vilket är nytt rekord för snabbaste två målen av samma spelare i HockeyAllsvenskans slutspel. Det är också femte snabbast i ligans historia.

Bara 27 sekunder senare återtog Björklöven ledningen. Daniel Rahimi var framför mål och petade på pucken som gled in bakom målvakten Matthew Galajda och poängkungen Nick Schilkey slog sedan in pucken i det tomma målet. Även det målet videogranskades då Rahimi knuffade på Galajda för att få loss pucken – återigen så bedömdes kontakten vara utanför målgården och målet godkändes.

Det var Nick Schilkeys första mål sedan 3 februari efter att han gått mållös i 16 raka matcher. På de matcherna hade han 20 assists men inget mål men nu bröt han torkan.

Målet godkänns efter videobedömning! @Bjorkloven leder med 3-2 💥 pic.twitter.com/bUKqcrud4G — C More Hockey (@cmorehockey) April 8, 2023

DIF tvingades byta målvakt

2-3 efter 20 spelade minuter och den andra perioden började så fortsatte matchen vara lika frenetisk.

Djurgården drabbades av en smäll då målvakten Galajda fick utgå skadad efter att ha blivit pååkt av Alex Hutchings och i stället fick DIF:s tredjekeeper Jesper Myrenberg, som är inlånad från Linköping, hoppa in i kassen.

Heta känslor på Hovet! Djurgården tvingas byta ut Galajda efter den här pååkningen 👇 pic.twitter.com/1ryjq2wtLc — C More Hockey (@cmorehockey) April 8, 2023

Hemmalaget fick sedan energi och Daniel Brodin, som missat stora delar av slutspelet på grund av skada, sköt 3-3 i powerplay. Några minuter senare kom junioren Noah Östlund i ett friläge och fintade bort Voutilainen för att lägga in 4-3.

Ledningen höll sig däremot inte utan strax efteråt fick Björklöven spela powerplay och då spräckte de Myrenbergs nolla. Gustav Possler gjorde sitt andra mål i matchen och ställningen var 4-4 efter två spelade perioder.

Brodin hjälte – trots sent matchstraff

I den tredje perioden lugnade matchen ner sig lite även om det fortfarande var högt underhållningsvärde. Lagen spelade då mer disciplinerat och satsade på riskminimering i väntan på ett avgörande innan det hettade till igen.

Djurgården fick spela powerplay och då klev Daniel Brodin fram igen och sköt sitt andra mål i matchen för 5-4 till hemmalaget med drygt fem minuter kvar.

Precis efter målet drog däremot Lukas Vejdemo på sig ett matchstraff för en spearing på Fredric Weigel och han visades också ut för en interference i ett tidigare skede och Björklöven skulle få spela powerplay i sju minuter.

Vejdemo får matchstraff efter den här situationen med Weigel ❌ pic.twitter.com/3YY7qT8vPU — C More Hockey (@cmorehockey) April 8, 2023

Björklöven lyckades dock inte förvalta det läget utan Djurgården håller undan och vinner med 5-4 för att kvittera semifinalen till 2-2 i matcher.

Nu är det helt jämnt mellan lagen inför att serien vänder tillbaka till Umeå för den femte semifinalen på måndag.

Djurgården – Björklöven 5–4 (2-3,2-1,1-0)

Djurgården: Stefan Elliott 2, Daniel Brodin 2, Noah Östlund.

Björklöven: Gustav Possler 2, Alex Hutchings, Nick Schilkey.

2-2 i matcher.

